FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * AGGRESSIONE AD APICOLTRICE: «ORA BASTA CON LO “SCARICABARILE”, IANESELLI COMINCI AD ASCOLTARCI»

14.15 - giovedì 27 febbraio 2025

Dapprima, quando urlavamo in aula che la situazione stava lentamente degenerando, il centrosinistra la chiamava “percezione”. Successivamente, quando è diventato impossibile mascherare una condizione che giorno dopo giorno stava travolgendo la nostra città, lo stesso centrosinistra ha cominciato ad ammettere che effettivamente “qualche problema” c’era, sminuendone sistematicamente la rilevanza.

Oggi Trento non è più la città tranquilla di un tempo e la serenità perduta dei cittadini appare come un triste ricordo!

Il gravissimo episodio avvenuto questa mattina in piazza Santa Maria ai danni di un’apicoltrice intenta a vendere i propri prodotti, testimonia ancora una volta l’immobilismo di Ianeselli e della sua Giunta che negli ultimi anni hanno costantemente ignorato le nostre puntuali richieste di una maggior videosorveglianza e presidio del territorio da parte della Polizia Locale. Il Sindaco scarica ancora una volta le responsabilità sul Commissario del Governo e sul Questore, nonostante sia ben consapevole di non aver mai agito nel massimo delle possibilità a lui concesse dalle leggi vigenti.

A tal proposito, ci chiediamo se il Primo Cittadino abbia l’intenzione o meno di applicare il Daspo Urbano per gli autori dell’aggressione di questa mattina. Ricordiamo inoltre a Ianeselli che le violenze e le aggressioni vanno tutte condannate allo stesso modo, anche quelle che la gente subisce quotidianamente dai cosiddetti “Maranza”, soggetti troppo spesso “coccolati” anche dal Sindaco con assurdi siparietti che oggi come non mai, suonano come una grandissima presa in giro per tutti i cittadini perbene. Esprimiamo infine la nostra più totale e sincera vicinanza all’esercente colpita questa mattina in piazza Santa Maria, consapevoli del fatto che con questo centrosinistra al comando, la nostra città non si risolleverà mai!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.