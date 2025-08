COPPOLA (CONSIGLIO PAT-AVS) – INTERROGAZIONE: OLIMPIADI – PARALIMPIADI 2026: «QUALE È LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO “TRENTINO PER TUTTI” E DELLA CERTIFICAZIONE “MARCHIO OPEN”?»

11.51 - mercoledì 6 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stato di attuazione del progetto “Trentino per tutti” e della certificazione “Marchio Open” in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026.

Premesso che:

Il Trentino, con il progetto “Trentino per tutti” e la certificazione “Marchio Open”, ha intrapreso un percorso volto a migliorare l’accessibilità e l’inclusività del proprio territorio, con l’intento di rendere ogni località fruibile per tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche e psicologiche.

La certificazione del “Marchio Open”, che ha ricevuto anche finanziamenti dal Ministero per la Disabilità, rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare l’accessibilità non solo alle strutture, ma anche ai servizi e alle risorse territoriali, promuovendo una cultura dell’inclusione a livello provinciale.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno tra il 6 febbraio e il 22 febbraio 2026, seguite dalle Paralimpiadi Invernali dal 6 al 15 marzo 2026, con alcune competizioni che si terranno in provincia di Trento.

Le persone con disabilità, siano esse atleti o spettatori, devono poter vivere questi eventi in piena autonomia, accedendo non solo alle gare ma anche ai servizi, alle infrastrutture e alle attività ricreative del territorio, in un contesto inclusivo e privo di barriere architettoniche.

Considerato che:

L’accessibilità e l’inclusività sono elementi chiave per un territorio responsabile e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze di tutte le persone, senza discriminazioni.

Il “Marchio Open” è un’opportunità unica per il Trentino di affermarsi come un modello di inclusività e di accessibilità, non solo per la provincia, ma anche a livello nazionale, considerando il finanziamento statale ricevuto.

La Provincia di Trento ha il compito di assicurare che tutte le strutture sportive che ospiteranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi siano adeguatamente attrezzate per accogliere atleti, spettatori e accompagnatori con disabilità, garantendo loro accesso e fruizione autonoma.

Chiedo al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento:

a che punto è lo stato di attuazione del progetto “Trentino per tutti” e della certificazione “Marchio Open”;

quali sono i progressi compiuti fino ad oggi in termini di accessibilità delle strutture e dei servizi nel territorio provinciale;

se in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, sono stati certificati come “Open” i luoghi che ospiteranno le gare, in particolare quelli situati in Trentino, dove il “Marchio Open” ha avuto origine;

in caso di risposta affermativa quali misure specifiche sono state adottate per garantirne l’accessibilità a persone con disabilità;

se è stata prevista un’adeguata infrastruttura di trasporti e servizi di accompagnamento per permettere agli spettatori e agli atleti disabili di muoversi autonomamente nelle location delle gare, non solo durante gli eventi ma anche al di fuori di essi, per fruire del tempo libero in modo inclusivo e sicuro;

quali sono gli ulteriori passi previsti per completare l’attuazione del progetto “Trentino per tutti” in vista degli eventi sportivi internazionali, considerando le esigenze specifiche degli atleti paralimpici e dei loro accompagnatori.

*

Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra

Consiglio Provincia autonoma Trento