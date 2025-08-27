CONSORZIO CASEIFICI SOCIALI TRENTINI * CHIARIMENTO SUL RICHIAMO DI FORMAGGIO CASOLET: «NESSUN COINVOLGIMENTO DEI NOSTRI PRODOTTI»

18.37 - mercoledì 27 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Chiarimento sul richiamo di formaggio Casolet. In seguito al recente richiamo di un lotto di formaggio Casolet da parte del Ministero della Salute, Gruppo Formaggi del Trentino interviene per rassicurare i propri clienti e fare chiarezza sulla situazione.

Il Ministero della Salute, con un avviso pubblicato in data 20 agosto 2025, ha disposto il richiamo di un prodotto a causa di un “esito sfavorevole” delle analisi microbiologiche per la ricerca di Escherichia coli produttore di Shiga-tossine (STEC). La nota del Ministero specifica inoltre che il prodotto in questione può rappresentare un rischio per categorie sensibili come bambini, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso.

Gruppo Formaggi del Trentino desidera specificare che il formaggio oggetto del richiamo è stato prodotto da un caseificio non conferente a Concast, e i cui prodotti non sono in alcun modo commercializzati o distribuiti dall’azienda stessa.

Pertanto, si sottolinea che il formaggio Casolet della Val di Sole commercializzato e venduto da Gruppo Formaggi del Trentino è completamente estraneo a questa problematica e può essere consumato con la massima tranquillità.

L’azienda ribadisce il suo impegno costante nel rispettare e superare i più rigidi standard di sicurezza e qualità per tutti i suoi prodotti.

*

Concast