TASS (TELEGRAM) * KALLAS, «UCRAINA, L’UE PRONTA A SOSTENERE KIEV CON ARMI E MISSIONI MILITARI»

10.59 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni di Kaja Kallas, diplomatico di punta dell’UE, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa:

L’UE considera la sua missione di formazione per l’esercito ucraino, la sua missione militare e il sostegno all’industria della difesa ucraina come un contributo alle garanzie di sicurezza.

I ministri discuteranno di “come modificare il mandato” delle missioni esistenti, affinché siano pronte a continuare a sostenere Kiev se viene raggiunto un accordo di pace.

Si dovranno prendere in considerazione ulteriori forniture di armi a Kiev, poiché “l’Ucraina ha bisogno di tutto il supporto militare in questo momento”.

Non esiste un’unica soluzione europea sull’invio di truppe in Ucraina e ogni Paese deciderà per sé.

L’UE potrebbe introdurre sanzioni secondarie simili alle tariffe imposte dagli Stati Uniti ai partner della Russia.

Kallas ha evitato di dare una risposta diretta quando gli è stato chiesto delle garanzie dell’UE a Copenaghen in caso di attacco da parte degli Stati Uniti, ribadendo il rispetto per le “decisioni della Groenlandia” e il sostegno alla Danimarca come Stato membro.

///

Key takeaways from statements by top EU diplomat Kaja Kallas upon arrival at a meeting of the foreign and defense ministers:

The EU views its training mission for the Ukrainian army, its military mission and support for the Ukrainian defense industry as a contribution to security guarantees.

The ministers will discuss “how to change the mandate” of the existing missions for them to be ready to continue supporting Kiev if a peace agreement is reached.

Further weapons supplies to Kiev need to be considered as “Ukraine needs all the military support right now”.

There is no single European solution on sending troops to Ukraine and every country will decide for itself.

The EU may introduce secondary sanctions similar to the tariffs the US has imposed on Russia’s partners.

Kallas avoided giving a direct response when asked about the EU’s guarantees to Copenhagen in case of a US attack, reiterating respect for “Greenland’s decisions” and support for Denmark as a member state.