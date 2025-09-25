CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * SUPER MONDIALI DI CICLISMO 2031: PACCHER, «UN RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO PER IL TRENTINO, PREMIATA LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA»

19.15 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“I Super Mondiali di ciclismo del 2031 rappresentano un riconoscimento straordinario per il Trentino: premiano la capacità organizzativa dimostrata e l’impegno di una giunta provinciale che, già in passato, ha saputo portare sul nostro territorio un evento di portata storica come le Olimpiadi invernali”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher sottolinea la portata della nuova assegnazione.

“Non si tratta soltanto di sport – aggiunge Paccher – ma di una prova di maturità collettiva. La riuscita dei Mondiali appena conclusi dimostra che il Trentino è in grado di affrontare sfide complesse, mettendo in campo un modello organizzativo che unisce istituzioni, enti locali e comunità. Dalla logistica alla sicurezza, dall’accoglienza al volontariato, abbiamo mostrato che il gioco di squadra può trasformarsi in un risultato condiviso”.

Per Paccher il valore dell’evento va oltre le corse: “I Super Mondiali porteranno una visibilità senza precedenti e consolideranno il ruolo del Trentino come territorio capace di coniugare bellezza e competenza. È un’occasione per rafforzare i legami interni e al tempo stesso aprirci al mondo, offrendo un’immagine moderna e affidabile”.

Il presidente conclude guardando al futuro: “Se il Trentino è stato scelto di nuovo, è perché ha saputo investire nella qualità. Lo sport, quando incontra responsabilità istituzionale e visione strategica, diventa un motore di crescita collettiva. Questo patrimonio dobbiamo coltivarlo con determinazione, perché appartiene a tutta la comunità”.