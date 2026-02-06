CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PREDAZZO – INAUGURAZIONE GIOCHI OLIMPICI: PACCHER, «LA NOSTRA AUTONOMIA SI MISURA IN STANDARD ELEVATI, SICUREZZA E SERVIZI DI QUALITÀ»

18.45 - venerdì 6 febbraio 2026

Il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige Roberto Paccher ha preso parte oggi alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, svoltasi a Predazzo nell’ambito del programma delle celebrazioni diffuse che coinvolgono i territori ospitanti. La Val di Fiemme – riconosciuta da anni come uno dei poli europei più strutturati per le discipline nordiche – accoglie le competizioni olimpiche di salto e combinata nordica nello Stadio del Salto “Giuseppe Dal Ben”, completamente adeguato agli standard internazionali e già sede di tre Campionati del Mondo. Il presidente Paccher: «Il Trentino conferma oggi, davanti al Paese e alla comunità internazionale dello sport, la propria capacità organizzativa e la solidità delle sue strutture.

La Val di Fiemme rappresenta un modello riconosciuto a livello mondiale: qui esiste una filiera tecnica, istituzionale e comunitaria che ha saputo crescere attorno a eventi di portata globale, dai Campionati del Mondo alle competizioni di Coppa del Mondo, fino a questi Giochi Olimpici. La cerimonia inaugurale di Predazzo testimonia il ruolo strategico che questo territorio svolge all’interno delle Olimpiadi. L’impegno delle amministrazioni, del volontariato, degli operatori economici e sportivi ha permesso di arrivare a questo appuntamento con una macchina organizzativa ben collaudata e credibile. È un patrimonio costruito negli anni, che oggi diventa valore per tutto il Trentino.

La nostra autonomia si misura anche nella capacità di garantire standard elevati, sicurezza, accoglienza e servizi di qualità. È un risultato che non appartiene a una singola istituzione, ma a una comunità intera. Siamo pronti ad accompagnare, con responsabilità e con metodo, questo appuntamento che unisce sport, territorio e visione internazionale». Nel corso della giornata, Predazzo e l’intera Valle di Fiemme hanno ospitato iniziative aperte al pubblico e momenti di avvicinamento al programma sportivo, pronto ad entrare nel vivo con le prime prove e gare olimpiche.