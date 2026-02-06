GIUSTO DIRE NO – COORDINAMENTO TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * RIFORMA COSTITUZIONALE GIUSTIZIA: «GLI EVENTI INFORMATIVI IN PROGRAMMA, DAL 9/2 AL 5/3»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gli eventi informativi sulla riforma costituzionale della giustizia in programma per questa settimana sono:
– 9 febbraio ore 20:30 a Riva del Garda, presso la Sala Conferenze della Rocca di Riva, Piazza Cesare Battisti, 3/A (incontro sulle ragioni del no)
– 11 febbraio ore 20:30 a Baselga di Piné, presso la Biblioteca LAC in via del Lido, 2/A, Baselga di Piné (incontro sulle ragioni del no)
– 13 febbraio ore 16:00 a Bolzano presso la Nuova Libreria Cappelli in Corso Libertà, 2, Bolzano (presentazione del libro Mani legate di Piergiorgio Morosini)
– 13 febbraio ore 18:30 a Trento presso la Sala Falconetto in via Belenzani, 20, Trento (presentazione del libro Mani legate di Piergiorgio Morosini)
– 14 febbraio ore 10:00 a Rovereto, presso il Circolo la Poderosa APS, via Tartarotti, 16, Rovereto (dibattito tra ragioni del si e del no)
Anticipiamo inoltre alcuni incontri già fissati per le settimane successive:
– 16 febbraio ore 20:00 a Egna, presso U.D.A.E. Unione Delle Associazioni di Egna, in Largo Municipio, 26 (incontro sulle ragioni del no)
– 16 febbraio 2026 ore 20:30 a Sopramonte, presso la Sala Consiglio circoscrizionale, in via Revolta, 4, Sopramonte (incontro sulle ragioni del no)
– 18 febbraio ore 17:45 a Rovereto, presso Sala Kennedy dell’Urban Center, piano seminterrato, in Corso Rosmini, 58, Rovereto (incontro sulle ragioni del no).
– 19 febbraio ore 18:00 a Trento, presso la Sede Provinciale ACLI di Trento, in via Roma, 57, Sala IV piano, Trento (dibattito tra ragioni del si e del no)
– 20 febbraio ore 18:00 a Merano, presso Sala Civica di Merano, via Otto Huber, 8 (incontro sulle ragioni del no)
– 20 febbraio ore 20:00 a Mezzocorona, presso Palazzo Vogtenhof, III piano, in via alla Grotta, 1, Mezzocorona (incontro sulle ragioni del no)
– 23 febbraio ore 15:00 a Trento, presso sede CISL pensionati, sala vetrata, in via Degasperi, 61, Trento (dibattito tra ragioni del si e del no)
– 26 febbraio ore 20:30 a Dro, presso la Sala Consiliare del Centro Culturale, in Via Cesare Battisti, 14, Dro (incontro sulle ragioni del no)
– 5 marzo ore 20:00 ad Arco, preso Sala Conti Casino Arco, via delle Magnolie (incontro sulle ragioni del no)
Per informazioni e aggiornamenti sugli eventi rimandiamo alle pagine social del comitato territoriale:
Instagram: https://www.instagram.com/giustodireno_trentinoaltoadige?igsh=NWpwczh0OTJucnp4
Facebook: https://www.facebook.com/share/1FKv6whYWF/
Giusto dire no – Coordinamento Trentino-Alto Adige/Südtirol.