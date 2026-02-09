CONSIGLIO PAT * OLIMPIADI INVERNALI: SOINI, «GIACOMEL E GUTMANN, È UNA GRANDE EMOZIONE VEDERE GLI ATLETI TRENTINI SALIRE SUL PODIO»

11.00 - lunedì 9 febbraio 2026

**Olimpiadi invernali: Soini si congratula con Giacomel e Gutmann**

“Orgoglio per tutto il Trentino e testimonianza del valore dell’impegno e dello spirito di squadra”

**È una grande emozione vedere atleti trentini salire sul podio olimpico e portare così in alto il nome della nostra terra. La loro gioia è contagiosa e ci fa sentire questi giochi olimpici invernali ancora più “nostri”**. Con queste parole il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, commenta la seconda giornata delle Olimpiadi invernali, che ha visto due atleti del Trentino conquistare risultati di assoluto prestigio.

A nome dell’intero Consiglio provinciale, il presidente Soini rivolge le più sentite congratulazioni al primierotto Tommaso Giacomel, medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon, e alla roveretana Lara Naki Gutmann, che ha conquistato il bronzo nel team event di pattinaggio di figura.

«Risultati straordinari – prosegue Soini – che sono motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Prestazioni che raccontano impegno, sacrificio e passione, e che confermano quanto lo sport sia un elemento fondamentale di crescita e di coesione per la nostra società».

Il presidente del Consiglio provinciale esprime inoltre il proprio apprezzamento a tutti gli atleti trentini impegnati nelle Olimpiadi, che indossando i colori dell’Italia stanno dimostrando come il Trentino sia una terra autenticamente vocata allo sport, capace di formare talenti e di costruire comunità attraverso i valori dello sport.

«E dopo il successo di ieri, oggi seguiremo la prova del nostro Amos Mosaner, con l’auspicio di poter gioire ancora una volta con lui! Il tifo è per tutti coloro che in questi giorni ci stanno facendo vivere il sogno olimpico – conclude Soini – A tutti loro va il nostro incoraggiamento e l’augurio più sincero per le prossime gare e manifestazioni, con l’auspicio di continuare a vivere emozioni e successi che rendono orgogliosa l’intera comunità trentina».