FONDAZIONE EDMUND MACH * MONDO VITIVINICOLO: «18MA GIORNATA TECNICA DELLA VITE E DEL VINO, AULA MAGNA GIOVEDÌ 12/2 ORE 9.30»

E’ tempo di giornate tecniche con il bilancio dell’annata nei diversi comparti dell’agricoltura e la presentazione dei risultati delle attività di sperimentazione condotte dalla Fondazione Edmund Mach. Dopo il punto sulla floricoltura dei giorni scorsi, è in programma giovedì 12 febbraio, presso l’aula magna, con inizio alle ore 9.30, la 18esima Giornata tecnica della vite e del vino.

Durante la mattinata saranno trattati argomenti di interesse e attualità per il mondo vitivinicolo a partire dall’analisi dell’andamento e delle criticità dell’annata 2025. L’evento, come tutte le giornate tecniche, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube FEM.

Si parlerà della stagione viticola 2025, con un focus sui marciumi dei grappoli con le esperienze di campo sul Teroldego, eseguite dalla FEM in collaborazione con Cavit, e con le prove di confronto tra antibotritici di sintesi e prodotti a base di sostanze attive di origine naturale effettuate dal Centro di Sperimentazione Laimburg.

Spazio anche ai trattamenti fitosanitari: pulizia dell’atomizzatore, distribuzione e prospettive ma anche all’impianto di lavaggio degli atomizzatori; tema di grande attualità con le esperienze di Lavis e Mezzocorona a cura del Consorzio Trentino di Bonifica ed infine, la vendemmia 2025 con valutazioni e prospettive con il dibattito finale e la possibilità di inviare domande via WhatsApp o SMS al numero 335 8484120.

