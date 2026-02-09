ICCREA E CNA * COLLABORAZIONE: «SOTTOSCRITTO IL NUOVO ACCORDO QUADRO, 620 MILA IMPRESE AVRANNO ACCESSO AL CREDITO ED AI SERVIZI DELLE 112 BCC DEL GRUPPO»

10.43 - lunedì 9 febbraio 2026

Sottoscritto il nuovo Accordo Quadro tra Gruppo BCC Iccrea e CNA. 620.000 imprese avranno accesso al credito e ai servizi delle 112 BCC del Gruppo.

CNA e il Gruppo BCC Iccrea hanno rinnovato l’Accordo Quadro per dare continuità alla proficua collaborazione con l’obiettivo di sostenere le 620.000 imprese associate a CNA nell’accesso al credito e ai servizi offerti dalle 112 BCC aderenti al Gruppo BCC Iccrea.

Il nuovo Accordo Quadro amplia la collaborazione alle iniziative per rafforzare la relazione tra BCC e CNA, anche a valere sui fondi europei, nazionali e regionali; definire un osservatorio sul credito erogato dalle banche del Gruppo agli artigiani e alle micro e piccole imprese; ai percorsi a favore del ricambio generazionale e al trasferimento d’impresa; all’attenzione alle aree interne del Paese.

Si consolida, inoltre, la sinergia per supportare i processi di innovazione, digitalizzazione e transizione ESG delle imprese; il rafforzamento della cultura finanziaria degli imprenditori; l’impiego delle risorse derivanti dai Fondi Strutturali; la creazione di impresa attraverso prodotti finanziari specifici.

Uno specifico tavolo di confronto tra il Gruppo BCC Iccrea e CNA lavorerà sull’analisi dei principali driver di sviluppo, sul monitoraggio dei temi oggetto dell’Accordo e sull’individuazione di nuove tematiche da integrare nel perimetro della collaborazione, in particolare la garanzia.

La collaborazione si articola attraverso la rete territoriale del Gruppo BCC Iccrea e di CNA, costituite rispettivamente dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle Associazioni territoriali e regionali di CNA, coinvolgendo anche i Confidi di riferimento.

Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea, ha commentato: “Il rinnovo dell’Accordo Quadro con CNA conferma il valore di una collaborazione strategica volta a sostenere l’accesso al credito e lo sviluppo delle micro e piccole imprese sui territori. Un impegno condiviso che si traduce in azioni concrete grazie al lavoro congiunto delle Banche di Credito Cooperativo con le reti territoriali e regionali di CNA”.

Otello Gregorini, Segretario Generale di CNA, ha dichiarato: “CNA e il Gruppo BCC Iccrea condividono i valori fondanti e l’impegno a sviluppare l’artigianato e le micro e piccole imprese attraverso un più agevole accesso al credito, specialmente quello di piccolo importo. Il rinnovo dell’Accordo Quadro testimonia l’efficace lavoro svolto finora e la volontà di rafforzare ulteriormente gli ambiti di intervento congiunto, per promuovere la crescita dei territori e delle economie locali”.