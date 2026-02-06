CONSIGLIO PAT * «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI A PREDAZZO, SOINI CELEBRA LO SPIRITO DI CONDIVISIONE ED ACCOGLIENZA DEL TERRITORIO»

20.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

**Il Consiglio provinciale all’inaugurazione dei Giochi Olimpici a Predazzo**

Soini: “Grazie, a nome del Consiglio provinciale, a tutti coloro che hanno lavorato e si adopereranno per rendere tutto questo possibile”

“I Giochi olimpici invernali rappresentano molto più di un grande evento sportivo: sono un momento di incontro, di scambio e di convivenza tra popoli, culture e territori diversi.

Come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato”, e questo vale non solo per gli atleti, ma anche per le comunità che ospitano e rendono possibile un evento di questa portata”.

Così il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, questa sera presente a Predazzo in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali in contemporanea a quella in programma a Milano.

All’iniziativa sono presenti i consiglieri provinciali Daniele Biada, Maria Bosin, Antonella Brunet, Michela Calzà, Luca Guglielmi, Michele Malfer, Roberto Paccher, Francesca Parolari, Stefania Segnana, e gli Assessori Francesca Gerosa e Achille Spinelli, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni provinciali a un appuntamento di portata internazionale che vede il Trentino protagonista, insieme agli altri territori coinvolti, nell’accoglienza dei Giochi.

La Val di Fiemme, che tra poche ore vedrà gli atleti scendere in gara con l’obiettivo di salire sul podio più alto, rappresenta uno dei palcoscenici più suggestivi di questa edizione olimpica.

“Per il Trentino e per le nostre valli, i Giochi sono una straordinaria vetrina internazionale, un’occasione per raccontare al mondo la qualità dei nostri territori, la loro capacità di accoglienza e il valore delle persone che li abitano”, conclude Soini.

“Desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini che, spesso lontano dai riflettori, hanno lavorato e continueranno a lavorare dietro le quinte per rendere possibile questo appuntamento: istituzioni, volontari, tecnici, operatori e comunità locali.

Il loro impegno è parte integrante di quel messaggio di rispetto, lealtà e umanità che lo sport sa trasmettere e che questi Giochi porteranno nel mondo.

Agli atleti auguro il miglior successo, ma soprattutto di portare con sé il ricordo di momenti indimenticabili e l’auspicio che possano tornare in futuro a visitare il nostro territorio”.