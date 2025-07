COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: «DAL 28 LUGLIO VIA ALLA RIPROFILATURA DEL COSTONE ROCCIOSO, IN AZIONE I CANNONI NEBULIZZATORI»

09.02 - venerdì 25 luglio 2025

Circonvallazione ferroviaria, da lunedì inizierà la riprofilatura del costone roccioso. Le lavorazioni si svolgeranno in fascia diurna. L’abbattimento delle polveri sarà garantito dall’utilizzo di due cannoni nebulizzatori.

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria da lunedì prossimo 28 luglio avranno inizio le operazioni di riprofilatura del costone roccioso nell’area in corrispondenza dell’imbocco nord, sottostante via della Spalliera.

La riprofilatura è una fase fondamentale per garantire la stabilità del fronte roccioso e la sicurezza nelle successive fasi di cantiere dell’infrastruttura ferroviaria.

Le lavorazioni si svolgeranno prevalentemente in fascia diurna e prevederanno l’utilizzo di una benna mordente. L’abbattimento delle polveri sarà garantito dall’utilizzo di due cannoni nebulizzatori. Questa metodologia operativa è stata scelta per minimizzare il più possibile l’impatto acustico e gli eventuali disturbi per i residenti e le attività limitrofe.