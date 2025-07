SIAP – SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA * STAZIONE FERROVIARIA TRENTO – EMERGENZA SICUREZZA: «SERVONO PIÙ AGENTI E PRESIDIO H24, NON SOLO INTERVENTI DOPO I FATTI»

08.12 - venerdì 25 luglio 2025

Stazione di Trento, il SIAP: ‘È emergenza sicurezza, servono più agenti e presidio h24, non solo interventi a posteriori”. Quanto denunciato dal SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia sull’insicurezza della stazione ferroviaria di Trento ha trovato tragica conferma nei fatti di cronaca degli ultimi giorni. L’agguato a una coppia nel sottopasso sud (11 luglio, ore 22.30), con furto di una collanina d’oro e aggressione, è solo l’ultimo episodio di una serie che dimostra l’insostenibilità dell’attuale situazione.

La stazione deve essere considerata una vera e propria “vetrina della città” perché, oltre ad essere il primo punto di contatto per molti visitatori, è parte della vita di ogni giorno dei lavoratori pendolari, degli studenti ma anche di chi decide di utilizzare il treno come mezzo per andare in vacanza. Pertanto deve rappresentare un luogo sicuro e accogliente ed è impensabile non sia tale.

Un degrado annunciato (e ignorato).

Che la sicurezza della stazione ferroviaria di Trento fosse un tema prioritario noi lo avevamo espresso già a dicembre 2024 quando il SIAP aveva lanciato l’allarme: “La stazione soffre della mancanza di risorse sufficienti, sia in termini di agenti che di strumenti”; “La riduzione dell’organico Polfer lascerà la stazione senza controllo serale e notturno, con conseguente aumento di degrado e criminalità”.

Purtroppo i fatti hanno confermato integralmente le preoccupazioni espresse dal SIAP già a dicembre 2024; dai primi mesi dell’anno c’è stato un costante aumento di degrado e furti. Tuttavia, quanto da noi esternato è rimasto inascoltato da chi poteva risolvere il problema.

– Furti con destrezza (come l’episodio del 11 luglio, risolto solo “dopo” il danno) ;

– Aggressioni in aree buie e isolate (sottopassi, percorsi obbligati per i lavori in corso);

– Telecamere inefficaci: sebbene abbiano aiutato nell’identificazione dei responsabili (“grazie all’analisi delle immagini”, Corriere del Trentino, 23/07), non prevengono i reati.

Le cause: sotto organico e risorse insufficienti.

– Presidio solo diurno: l’assenza di agenti dopo le 19 trasforma la stazione in un “vuoto di sicurezza” (come testimoniato dalla vittima: “Abbiamo subito un agguato in un’area senza controlli”, l’Adige, 23/07); noi l’avevamo definita “terra di nessuno”.

– Personale al limite: pochi agenti, molti over 50, spesso costretti a turni che sfiorano i limiti previsti dall’accordo nazionale quadro.

– Pensionamenti in arrivo: nel 2026 perderemo ulteriori 4 unità, tra cui figure chiave e ufficiali di PG. Purtroppo chi dovrebbe interessarsi dell’organico non solo non da una adeguata risposta ma allontana chi potrebbe restare indicandone una “non necessità”.

La domanda inevitabile.

Perché si deve intervenire solo “dopo” gli episodi, come nel caso dei due autori di reato identificati e allontanati (Dolomiti, 22/07)? È accettabile che la sicurezza dei cittadini dipenda dalla “reattività delle forze dell’ordine” e non da una “prevenzione strutturale” data sopratutto da una congrua gestione della forza in organico?

Le richieste del SIAP

1. Potenziamento dell’organico Polfer per una copertura h24. Siamo stanchi di assistere alle finte promesse di nuove assegnazioni. Potenziamento anche del Posto Polfer di Rovereto.

2. Miglioramento tecnologico: telecamere con monitoraggio in tempo reale a disposizione degli operatori.

3. Piano sicurezza urgente per le aree critiche (sottopassi, percorsi obbligati).

“La soluzione non è allontanare i responsabili dopo il danno, ma evitare che il danno avvenga”, conclude il SIAP.

Prima che accada l’irreparabile, bisogna agire.

Il Segretario Regionale Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

CORRADINI Dr. Massimiliano