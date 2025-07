COMUNE TRENTO * ANNIVERSARIO: «IL 4/8 LA FUNIVIA DI SARDAGNA FESTEGGIA 100 ANNI CON CORSE GRATUITE ED EVENTI CELEBRATIVI, ALLE 16,00 LA CERIMONIA UFFICIALE »

14.50 - martedì 29 luglio 2025

La Funivia di Sardagna compie 100 anni, via ai festeggiamenti. Corse gratis per tutti il 4 agosto, centenario dell’apertura al pubblico dell’infrastruttura. Alle 16 la cerimonia ufficiale con la posa di due targhe alle stazioni di valle e di monte.

Tra le 17.30 e le 20 evento musicale nella terrazza panoramica “Busa degli Orsi”. Il 19 settembre un convegno dedicato al futuro dei trasporti a fune a Trento

Il 4 agosto del 1925, esattamente 100 anni fa, la funivia Trento-Sardagna fece la sua prima corsa. Qualche settimana più tardi, il 27 settembre, fu inaugurata con una cerimonia ufficiale. Progettata dall’ingegnere Othmar Haas, realizzata tra il 1923 e il 1925 dalle Officine Silvestri di Trento, la funivia è stata bombardata durante la seconda guerra mondiale e ha vissuto varie traversie, ma è ancora oggi un mezzo di trasporto fondamentale non solo per gli abitanti di Sardagna, ma anche per tutta la città e per i suoi turisti.

Per celebrare questo anniversario, il Comune di Trento, Trentino Trasporti e la Provincia autonoma, in collaborazione con la Circoscrizione e la Pro loco di Sardagna, hanno messo a punto un programma di festeggiamenti per il prossimo lunedì 4 agosto, giorno in cui il trasporto sulla funivia sarà gratuito per tutti. L’evento intende celebrare il centenario dell’apertura al pubblico di un’infrastruttura che ha coniugato innovazione tecnica, sviluppo territoriale e sostenibilità. L’anniversario sarà anche occasione di confronto con altre esperienze oltre che di riflessione sul futuro del trasporto pubblico locale in un contesto di rapida trasformazione urbana, tecnologica e ambientale. Per questo il 19 settembre ci sarà un convegno dedicato proprio al futuro dei trasporti a fune a Trento e in altri contesti urbani.

Il programma della giornata del 4 agosto prevede tra le 16 e le 16.30 i saluti istituzionali del presidente di Trentino Trasporti Diego Salvatore, del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e del sindaco della città di Trento Franco Ianeselli. Il moderatore sarà Roberto Murru, direttore generale di Trentino Trasporti.

Alle ore 16.30 sarà posata una targa commemorativa alla stazione a valle della funivia, poi si salirà in quota per la posa, alle ore 17 circa, di una seconda targa commemorativa alla stazione di monte a cui seguirà l’intervento del presidente della Circoscrizione di Sardagna.

Tra le 17.30 e le 20 è previsto lo spettacolo teatrale-musicale “100 anni in funivia” nella terrazza panoramica “Busa degli Orsi” a cura della Pro Loco di Sardagna. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Pro loco.