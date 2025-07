GALATEO ( VICEPRESIDENTE PAB) * FINANZIAMENTI IDM ALTO ADIGE-SÜDTIROL 2025:«13 MILIONI PER INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE»

13.12 - martedì 29 luglio 2025

Finanziamenti annuali IDM Alto Adige – Südtirol 2025: oltre 13 milioni per l’innovazione e l’internazionalizzazione- “Con il finanziamento a IDM Alto Adige – Südtirol diamo forza a un programma che guarda al futuro dell’economia altoatesina: puntiamo su innovazione, apertura internazionale e collaborazione tra istituzioni. Il coinvolgimento strutturato della Libera Università di Bolzano rappresenta una novità importante per rendere IDM sempre più integrata nei processi di sviluppo territoriale e nelle strategie economiche di lungo periodo”. Così il vicepresidente della Provincia e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo commenta con soddisfazione l’approvazione da parte della Giunta provinciale del finanziamento di oltre 13 milioni di euro a favore di IDM.

“Ricordiamoci che dietro il sostegno ai prodotti locali ci sono i lavoratori (e le loro famiglie) delle imprese altoatesine. Un fattore importante per il successo dell’Alto Adige come polo economico è, oltre all’innovazione, anche l’internazionalizzazione. In questo momento delicato per l’economia globale, segnato dall’introduzione di dazi per il mercato americano e da una forte competizione internazionale, l’attività di IDM rappresenta un sostegno fondamentale per le imprese locali. Il focus è su nuovi canali, mercati e piattaforme, con l’obiettivo di aumentare il tasso di esportazione e ampliare le quote di mercato in tutti i comparti: artigianato, industria, commercio e servizi” – ha aggiunto l’assessore Galateo.

Il provvedimento prevede un finanziamento di 13.415.000 euro a favore di IDM Alto Adige per la realizzazione del programma d’attività 2025, ritenuto pienamente coerente con le direttive strategiche e programmatiche della Giunta provinciale e con i macro-obiettivi di politica economica della Provincia Autonoma di Bolzano Tra gli elementi innovativi fortemente voluti dall’assessore Galateo, IDM si impegna ad avviare forme costanti di collaborazione con la Libera Università di Bolzano, al fine di favorire uno scambio diretto di informazioni utili alle strategie di sviluppo e l’ampliamento del rapporto tra il territorio e gli attori del mondo della formazione e della ricerca.

“Il finanziamento – spiega il vicepresidente della Provincia – è condizionato alla presentazione di una relazione riassuntiva con il parere dei revisori dei conti, che attesti efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte. La Ripartizione Sviluppo economico eserciterà compiti di monitoraggio e controllo sull’attuazione del programma, mentre la Giunta provinciale si riserva la facoltà di ridurre l’importo liquidato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai sensi della legge provinciale n. 12/2005, la Giunta può delegare a enti strumentali l’attuazione di programmi e l’erogazione di aiuti. In questo contesto, l’attività di IDM – ente partecipato dalla Provincia (60%) e dalla Camera di Commercio (40%) – si conferma cruciale per generare valore, occupazione e innovazione, contribuendo a una crescita economica solida, aperta e sostenibile.