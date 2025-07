DEGASPERI (CONSIGLIO PAT – ONDA) – INTERROGAZIONE * PRONTO SOCCORSO TRENTINI: «PERCHÉ NON SONO STATI COINVOLTI GLI OPERATORI NEL NUOVO GESTIONALE SIO?»

07.48 - venerdì 11 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Disagi e inefficienze nei Pronto Soccorso trentini per il nuovo programma di gestione SIO. Al Pronto Soccorso degli ospedali di Trento, Rovereto e Tione è stato installato un nuovo programma di gestione SIO che starebbe già creando diversi problemi al personale e ai pazienti.

In primo luogo sarebbe molto più lento, complicato e confusionario rispetto a quello precedente, causando un allungamento dei tempi di gestione del paziente sia nella fase di triage che in quella ambulatoriale, con incrementi fino a 10-15 minuti per paziente.

A titolo esemplificativo per stampare le etichette delle provette nelle richieste di esami di laboratorio servono 14 passaggi, contro i 6 richiesti dal vecchio programma.

Inoltre, mentre il programma precedente era installato sui server dell’azienda quello nuovo sarebbe installato all’esterno necessitando di rete internet costante per funzionare.

Si sarebbero già verificati spiacevoli episodi, nel momento in cui, saltata la connessione, è andato perso tutto quello su cui si stava lavorando a cominciare dall’anagrafica e dai dati clinici dei pazienti. Gli operatori si sarebbero quindi dovuti recare in sala d’attesa a richiedere a tutti i pazienti l’anagrafica, le prestazioni che erano già state erogate e tutto ciò che era stato svolto fino a quel momento, causando gravi disagi e rallentamenti.

Tali criticità si inseriscono in un contesto già fortemente provato, segnato dalla domanda di accesso ai servizi di emergenza sempre in crescita e dalla recente riduzione dei posti in osservazione breve. Per di più invece che aiutare personale e pazienti si allungano i tempi e si aumenta il rischio di errore.

Di seguito si riportano alcune delle principali problematiche già segnalate dalle organizzazioni sindacali:

– mentre i server del Pronto Soccorso sono stati, per modo di dire, “aggiornati”, i macchinari e i server degli altri reparti sarebbero rimasti al vecchio programma. Si sarebbero infatti già verificati problemi di gestione clinica a causa della mancata connessione tra i pronto soccorso e i reparti. Gli operatori avrebbero dovuto scrivere la consulenza clinica su un file, stamparla, firmarla e consegnarla a mano in pronto soccorso;

– per poter visionare il fascicolo sanitario del paziente in triage è necessario aprire un triage fittizio con codice bianco modificandolo solo successivamente con il codice reale;

– durante il triage non sarebbe più possibile consultare le flow chart legate ai sintomi ed ai

parametri per la corretta attribuzione del codice di priorità all’accesso alle cure e bisognerebbe quindi sfogliare la procedura cartacea, mentre col vecchio programma si aprivano direttamente online;

– per poter accettare i pazienti che giungono in ambulanza o elicottero, pre-accettati dal personale dei mezzi di soccorso tramite un tablet, ora serve il numero della missione fornito dalla centrale operativa, non avendolo gli operatori sono costretti a inserire un numero fittizio per poi agganciarlo al numero della missione con numerosi passaggi/clic;

– in triage il paziente deve poi essere agganciato al ps di riferimento (traumatologico, oculistico, ginecologico, pediatrico), ma le operazioni di aggiornamento della cartella clinica sono vincolate alla lista del pronto soccorso generale, mentre con il vecchio SIO, in ogni fase della presenza del paziente in pronto soccorso, si poteva inserire quanto necessario, sia da parte infermieristica, sia da parte medica;

– non esiste più la stampa temporizzata degli esami, che inviava ogni 2 minuti dal laboratorio al pronto soccorso i referti di tutti i pazienti (questo comporta ritardi nella visualizzazione di valori alterati anche in maniera importante), bisogna chiedere al laboratorio che invii il cartaceo del referto in pronto soccorso;

– non è più possibile richiedere gli esami ai pazienti stranieri online, ma bisogna compilare il modulo cartaceo (in una provincia dove il numero dei turisti stranieri è altissimo);

– gli esami eseguiti in pronto soccorso si possono visionare online solo per i residenti in Provincia di Trento;

– tutto lo storico, che con il vecchio SIO era legato ai dati anagrafici ed era visibile per tutti i pazienti, ora è visibile solo per i residenti in provincia di Trento;

– la tabella dei parametri è molto più complessa, con il vecchio SIO la scala NEWS si calcolava in automatico, mentre ora non più e bisogna adattare la parte dedicata modificandola

ogni volta che si vuole aggiungere un parametro;

– ora ogni singolo operatore necessita di un computer (fisso o portatile), perché il nuovo SIO aperto con password di un operatore non permette più l’utilizzo del programma da parte di un altro, mentre prima ciò era possibile immettendo la propria password ad ogni modifica, anche se il programma era aperto da un altro operatore;

Non si comprendono le ragioni alla base dell’introduzione di questo nuovo programma a partire dal fatto che, da quanto ci risulta, nessuno si sarebbe lamentato del vecchio e soprattutto nessuno di chi lo usa avrebbe chiesto di cambiarlo, considerato che, seppur datato, negli anni era stato affinato e cucito su misura per le necessità dell’APSS.

Un’ulteriore criticità è che nessuno di chi lo utilizza è stato coinvolto nella fase di scelta e di sviluppo e che il software è stato avviato senza nessuna fase di test.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. per quale motivo gli operatori non son stati coinvolti nella fase di progettazione, sviluppo e test del nuovo programma gestionale SIO;

2. come ovviare a tutta la serie di criticità indicate in premessa, considerando che il problema non si ritiene sia risolvibile con una semplice manutenzione (come dichiarato dall’APSS), al fine di ripristinare condizioni di lavoro sicure, efficienti e funzionali;

3. quali sono le tempistiche di introduzione del programma negli altri reparti e negli altri pronto soccorso degli ospedali della Provincia di Trento.

*

Filippo Degasperi