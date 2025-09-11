COMUNE PORTE DI RENDENA (TN) * REFERENDUM GRANDI CARNIVORI: PELLEGRINI, «OCCASIONE IMPORTANTE PER LA NOSTRA COMUNITÀ, SI VOTA DAL 15 AL 18/9»

12.00 - giovedì 11 settembre 2025

Referendum grandi carnivori si vota anche a Porte di Rendena. La Comunità di Valle, in collaborazione coi Comuni delle Giudicarie, ha indetto una consultazione popolare, questo il quesito: “Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come la Val Rendena, le Giudicarie esteriori, le Giudicarie centrali, la Valle del Chiese e in generale i Comuni delle Giudicarie sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l’economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?»

A Porte di Rendena si vota nella settimana compresa tra il 15 e il 21 settembre. «Questa, spiega il sindaco Enrico Pellegrini, è un’occasione importante per la nostra comunità, pertanto invito alla massima partecipazione, affinché il voto sia espressivo e forte della volontà popolare».

Potranno votare i residenti maggiorenni iscritti nelle liste elettorali comunali al 15 settembre 2025, esclusi gli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Per votare basterà esibire il documento d’identità (non serve la tessera elettorale).

Ecco sedi e orari per gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Porte di Rendena.

Da lunedì 15 a giovedì 18 settembre, presso la sede municipale a Villa Rendena, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17 – per tutti gli aventi diritto delle 5 frazioni;

venerdì 19 settembre presso la sede municipale a Villa Rendena, dalle 9 alle 12:30 e dalle 17 alle 21 per tutti gli aventi diritto delle 5 frazioni;

sabato 20 settembre presso la sede municipale a Villa Rendena, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 21 per tutti gli aventi diritto delle 5 frazioni;

domenica 21 settembre

– presso la sede municipale a Villa Rendena dalle 8:30 alle 12:30 solamente gli aventi diritto residenti nelle frazioni di Verdesina – Villa Rendena e Javrè;

– al piano terra ex municipio Vigo Rendena dalle 8:30 alle 12:30 solamente gli aventi diritto residenti nelle frazioni di Darè e Vigo Rendena;

– presso la sede municipale a Villa Rendena dalle 17 alle 21 per tutti gli aventi diritto delle 5 frazioni.