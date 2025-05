SCHLEIN (PD) * LAVORO: «ALLA MAGGIORANZA CHIEDIAMO UN GESTO CONCRETO, SI APPROVI IL SALARIO MINIMO»

11.23 - giovedì 1 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Schlein: alla maggioranza chiediamo un gesto concreto, si approvi il salario minimo. “Chiediamo alla maggioranza un segno tangibile: l’approvazione di un salario minimo su cui, con le altre opposizioni, stiamo continuando a insistere. È un tema sul quale abbiamo già raccolto le firme per cui speriamo di calendalizzarlo presto e di discuterlo.

E poi sarà fondamentale il referendum dell’8-9 giugno: i cittadini e le cittadine avranno la possibilità concreta di andare a votare per la sicurezza sul lavoro, contro la precarietà e anche per la dignità di lavoratrici e lavoratori, oltre che per la cittadinanza. Vi aspettiamo tutti a votare l’8-9 giugno, sarà un momento importante per tutte e tutti”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza oggi a Roma.