COMUNE DI TRENTO * «PULLMAN TURISTICI IN PIAZZA DANTE, NUOVI SPAZI PER SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI»

14.45 - venerdì 28 novembre 2025

Pullman turistici, nuovi spazi per la salita e la discesa in piazza Dante.

Vista l’indisponibilità degli spazi precedentemente destinati ai pullman turistici in Lung’Adige Montegrappa dove è in corso il cantiere dell’Hub intermodale, anche in vista del notevole afflusso previsto nei fine settimana natalizi sono state individuate nuove aree per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

Oltre ai quattro stalli già esistenti in via Torre Vanga, sono stati realizzati tre nuovi spazi dedicati in piazza Dante. L’intervento garantisce una gestione più ordinata del flusso turistico, migliora la sicurezza e favorisce una maggiore fruibilità dell’area urbana.

I pullman potranno raggiungere i luoghi destinati alla sosta breve provenendo dal cavalcavia di San Lorenzo. Rimane invariato lo spazio riservato alle soste prolungate che è identificato in via Sanseverino, dall’intersezione con via Monte Baldo fino all’intersezione con via Jedin.