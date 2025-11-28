PAT * «MORI ENTRERÀ NELL’AMBITO TURISTICO GARDA DOLOMITI, DAL PRIMO GENNAIO 2026»

14.10 - venerdì 28 novembre 2025

Si chiude l’iter per la ridefinizione degli ambiti territoriali delle Aziende per il turismo previsti dalla legge provinciale del 12 agosto 2020.

Dopo la preadozione avvenuta a inizio novembre, oggi la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva lo schema di regolamento che ridisegna la geografia turistica del territorio.

Il provvedimento – a firma dell’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni – conferma il passaggio del Comune di Mori all’ambito numero 7, che comprende Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi.

La nuova collocazione sarà operativa dal 1° gennaio 2026.

La richiesta di modifica era stata avanzata dal Comune di Mori lo scorso 20 ottobre, motivata dalla contiguità geografica e dall’affinità dell’offerta turistica con l’area dell’Alto Garda.

L’istruttoria ha verificato gli elementi previsti dalla normativa – continuità territoriale, dimensionamento annuo di almeno un milione di presenze, dotazione ricettiva – riconoscendo la piena ammissibilità dell’istanza.

L’adozione definitiva giunge dopo i pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale.

“Il Comune di Mori, per posizione e caratteristiche, rappresenta da sempre uno dei punti naturali di collegamento tra il Garda e l’entroterra trentino, un territorio che dialoga quotidianamente con l’area gardesana sotto il profilo turistico, economico e sociale.

Questa ridefinizione – afferma l’assessore Roberto Failoni – consentirà inoltre di ricomporre in modo organico la Val di Gresta, per metà nell’ambito del Garda, con benefici per la programmazione e la promozione turistica, rendendo più omogeneo e riconoscibile un territorio che condivide storia, relazioni e progetti comuni.

Nei prossimi mesi mi confronterò anche con la Vallagarina e con le sue realtà istituzionali ed economiche, per agevolarne la positiva evoluzione e accompagnare in maniera costruttiva questa fase di transizione”.