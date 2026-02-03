COMUNE DI BOLZANO * «VERITÀ PER GIULIO REGENI: LO STRISCIONE DAVANTI AL MUNICIPIO»

17.40 - martedì 3 febbraio 2026

Il Gruppo Italia 309 Bolzano di Amnesty International con il Sindaco Claudio Corrarati per mantenere viva la memoria del giovane ricercatore e richiamare l’attenzione sui diritti umani.

In occasione del decimo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, che ricorre il 3 febbraio, e in questa triste ricorrenza che continua a segnare profondamente la coscienza civile del Paese, questa mattina davanti al Municipio di Bolzano è stato esposto lo striscione “Verità per Giulio Regeni”, alla presenza del Sindaco Claudio Corrarati e dei rappresentanti del Gruppo Italia 309 Bolzano di Amnesty International. Un gesto simbolico, ma fortemente significativo, che rinnova l’impegno della città nel tenere alta l’attenzione su una vicenda che continua a interrogare le coscienze e a richiamare i valori fondamentali della giustizia e dei diritti umani.

Il Comune di Bolzano, in continuità con quanto fatto negli anni, sostiene e accompagna le iniziative dedicate a Giulio Regeni, collaborando attivamente e offrendo il proprio supporto affinché la memoria del giovane ricercatore non venga mai meno. La scelta di realizzare la foto ufficiale davanti al Municipio, sede istituzionale della città, vuole ribadire con forza la vicinanza delle istituzioni a una richiesta di verità che resta ancora aperta.

Nato a Trieste il 15 gennaio 1988, Giulio Regeni era un ricercatore dell’Università di Cambridge. Si trovava al Cairo per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani nel periodo successivo alla fine del governo Mubarak. Rapito il 25 gennaio 2016, il suo corpo, segnato da evidenti torture, fu ritrovato il 3 febbraio dello stesso anno. Una vicenda tragica che ha scosso profondamente l’opinione pubblica internazionale.

Attraverso questa iniziativa, il Comune di Bolzano conferma il proprio impegno nel promuovere e sostenere azioni di sensibilizzazione non solo sulla vicenda di Giulio Regeni, ma più in generale sul tema delle violazioni dei diritti umani, ribadendo che la ricerca della verità e della giustizia è un dovere che riguarda tutti.

Per continuare nella lotta per la verità e la giustizia di Giulio Regeni, dieci anni dopo la scomparsa di Giulio, è stato prodotto il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano. Il documentario sarà proiettato all’UCI Cinemas di Bolzano (Twenty) mercoledì 4 febbraio 2026.