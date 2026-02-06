COMUNE DI BOLZANO * «STRADA PER S. GENESIO: AL VIA I LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA»

13.20 - venerdì 6 febbraio 2026

Intervento di circa 20 metri all’altezza del serbatoio dell’acquedotto per migliorare la sicurezza e il transito dei veicoli

A partire da lunedì 9 febbraio prenderanno il via i lavori di allargamento di un tratto di strada lungo via S. Genesio, in corrispondenza del serbatoio dell’acquedotto situato al di sotto del civico 1.

L’intervento interesserà un segmento di circa 20 metri e prevede la realizzazione di un nuovo banchettone a sbalzo, progettato per consentire il passaggio in sicurezza di due mezzi.

Durante l’esecuzione dei lavori il tratto di strada interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico. Saranno tuttavia garantiti tutti gli accessi ai residenti e ai confinanti, che potranno raggiungere le proprie abitazioni attraverso percorsi alternativi, in particolare lungo la SP 99.

I lavori promossi dall’Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano del Comune di Bolzano rientrano nell’accordo quadro per le strade di montagna. La durata prevista è di circa quattro settimane, mentre l’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 15.000 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione comunale volto a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità nelle aree montane del territorio.