COMUNE DI BOLZANO * «SECONDO LOTTO DI LAVORI SULLA BALAUSTRA DELLA PASSEGGIATA LUNGOTALVERA, RIMOZIONE DEI GIOCHI»

12.01 - venerdì 8 agosto 2025

Lavori di manutenzione straordinaria

La Giardineria Comunale informa che, nell’ambito del secondo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra della passeggiata storica Lungotalvera Bolzano, si rende necessario rimuovere i due giochi ancora presenti lungo quel tratto.

Tale intervento è indispensabile per consentire l’esecuzione dei lavori previsti.

In futuro si valuterà la possibilità di reinstallare dei giochi su un altro lato della passeggiata, compatibilmente con le condizioni tecniche e logistiche dell’area.

Si ringrazia per la comprensione.

