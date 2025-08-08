COMUNE DI BOLZANO * «”CARTA DEDICATA A TE”: LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO È AUTOMATICA»

Non serve fare domanda, né recarsi agli sportelli: i beneficiari individuati dall’INPS saranno contattati direttamente
L’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bolzano rende noto che è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto interministeriale che dà attuazione alla misura nazionale “Carta dedicata a te” per l’anno 2025, finanziata con un fondo complessivo di 500 milioni di euro.
Anche quest’anno il contributo previsto sarà pari a 500 euro una tantum a famiglia, destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Si ricorda alla cittadinanza che non è necessario presentare alcuna domanda, né recarsi negli uffici comunali o nei centri civici, o contattarli telefonicamente per informazioni.
L’INPS infatti provvederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, ad aggiornare gli elenchi dei beneficiari, che saranno poi trasmessi ai Comuni.
I cittadini di Bolzano aventi diritto riceveranno una comunicazione a mezzo raccomandata, con tutte le istruzioni necessarie per il ritiro e l’utilizzo della Carta.
Pertanto, non è richiesto alcun adempimento preventivo: la procedura è automatica.
L’elenco dei beneficiari sarà consultabile anche sul sito istituzionale del Comune, tramite il codice dell’attestazione ISEE, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Ulteriori informazioni operative saranno rese note dopo la pubblicazione ufficiale del Decreto.