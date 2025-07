TASS * KAMCHATKA: «8 TERREMOTI IN UN’ORA, SCOSSE TRA 4.5 E 6.7 AL LARGO DELLA COSTA»

09.09 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Otto terremoti sono stati registrati al largo della costa della penisola di Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia, nell’arco di un’ora, secondo il canale Telegram della filiale regionale del Servizio Geofisico Unificato dell’Accademia delle Scienze Russa.

La magnitudo dei terremoti variava da 4,5 a 6,7.

Foto: canale Telegram della filiale di Kamchatka del Servizio Geofisico dell’Accademia delle Scienze Russa

///

Eight earthquakes were recorded off the coast of Russia’s Far Eastern Kamchatka peninsula within an hour, according to the Telegram channel of the regional branch of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences.

The magnitude of the quakes ranged from 4.5 to 6.7.

Photo: Telegram channel of the Kamchatka branch of the Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences