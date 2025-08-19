COMUNE DI BOLZANO * «SCHADENFREUDE, SPETTACOLO COMICO CON SALVATORE CUTRÌ DI EVOÈ TEATRO ROVERETO»

Giovedì 28 agosto in piazza Marcella Casagrande in scena lo spettacolo comico in lingua italiana “Schadenfreude”. Ingresso libero.
Il Consiglio di Quartiere Europa-Novacella promuove anche quest’estate la rassegna teatrale nel quartiere, offrendo spettacoli di qualità in spazi pubblici accessibili a tutti.
Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 28 agosto alle ore 19:00 in piazza Marcella Casagrande, con lo spettacolo comico in lingua italiana “Schadenfreude” della compagnia Evoè Teatro Rovereto.
La parola tedesca “Schadenfreude” indica la gioia per le disgrazie altrui, un sentimento furtivo e inconfessabile con cui spesso facciamo fatica a confrontarci.
Lo spettacolo, scritto da Francesco Ferrara e interpretato dall’attore Salvatore Cutrì, invita il pubblico a riflettere sul proprio rapporto con gli altri in un’epoca segnata da individualismo, cinismo e conflitto.
L’ingresso è gratuito.
L’appuntamento successivo della rassegna è in calendario mercoledì 24 settembre in piazza Don Rauzi con lo spettacolo “MareAmaro” di Contro Tempo Teatro di Bolzano.