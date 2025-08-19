Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

COMUNE DI BOLZANO * «SCHADENFREUDE, SPETTACOLO COMICO CON SALVATORE CUTRÌ DI EVOÈ TEATRO ROVERETO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.01 - martedì 19 agosto 2025

Giovedì 28 agosto in piazza Marcella Casagrande in scena lo spettacolo comico in lingua italiana “Schadenfreude”. Ingresso libero.

Il Consiglio di Quartiere Europa-Novacella promuove anche quest’estate la rassegna teatrale nel quartiere, offrendo spettacoli di qualità in spazi pubblici accessibili a tutti.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 28 agosto alle ore 19:00 in piazza Marcella Casagrande, con lo spettacolo comico in lingua italiana “Schadenfreude” della compagnia Evoè Teatro Rovereto.

La parola tedesca “Schadenfreude” indica la gioia per le disgrazie altrui, un sentimento furtivo e inconfessabile con cui spesso facciamo fatica a confrontarci.

Lo spettacolo, scritto da Francesco Ferrara e interpretato dall’attore Salvatore Cutrì, invita il pubblico a riflettere sul proprio rapporto con gli altri in un’epoca segnata da individualismo, cinismo e conflitto.

L’ingresso è gratuito.

L’appuntamento successivo della rassegna è in calendario mercoledì 24 settembre in piazza Don Rauzi con lo spettacolo “MareAmaro” di Contro Tempo Teatro di Bolzano.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.