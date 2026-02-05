COMUNE DI BOLZANO * «RIO ASLAGO, UN NUOVO BACINO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL QUARTIERE»

15.20 - giovedì 5 febbraio 2026

Partecipata serata informativa sulla messa in sicurezza idraulica a Oltrisarco-Aslago

Si è svolta mercoledì 4 febbraio, presso la sala polivalente del quartiere Oltrisarco-Aslago in piazza Nikoletti, la serata informativa dedicata alla presentazione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica del Rio Aslago, che prevede la realizzazione di un nuovo bacino di contenimento a protezione del quartiere.

All’incontro hanno partecipato il Vicesindaco Stephan Konder, l’Assessore comunale all’Ambiente Marco Caruso, il Direttore dell’Ufficio Geologia e Protezione Civile del Comune di Bolzano Emanuele Sascor, la Presidente del Quartiere Daniela Andreani insieme a tecnici e funzionari della Provincia e del Comune, che hanno illustrato il progetto e risposto alle domande e alle richieste di chiarimento dei residenti presenti.

Nel corso della serata è stato presentato l’importante intervento avviato dall’Ufficio Provinciale Sistemazione Bacini Montani Sud, struttura dell’Agenzia per la Protezione Civile, finalizzato a ridurre in modo significativo il pericolo idraulico nel quartiere di Oltrisarco-Aslago. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova briglia di trattenuta in cemento armato sul Rio Aslago, in grado di intercettare e trattenere detriti e legname trasportati dal torrente, convogliandoli nell’area di deposito sovrastante.

Il progetto comprende inoltre la costruzione di un nuovo bacino di contenimento, delimitato da argini in terra, posizionato al di sopra di quello esistente, oltre al rafforzamento degli argini di protezione delle sponde. È previsto anche l’adeguamento della sezione di deflusso della cunetta esistente tra il bacino di ritenzione e via Castel Flavon, fino all’inizio del tratto canalizzato del Rio Aslago, mediante la realizzazione di muri di sponda in cemento armato.

Durante l’incontro sono stati forniti anche dettagli sul cronoprogramma dei lavori: le operazioni di preparazione del cantiere prenderanno avvio a metà febbraio e avranno una durata complessiva stimata in circa sei mesi. Nel corso dei lavori potranno verificarsi temporanee restrizioni di accesso alla passeggiata lungo il rio e, se necessario, brevi chiusure della stessa.

Il progetto, dal costo complessivo di 1,1 milioni di euro, è finanziato dal Comune di Bolzano in qualità di committente, attraverso l’Ufficio Geologia, Protezione Civile ed Energia.