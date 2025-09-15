COMUNE DI BOLZANO * «LA RETE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE»

17.40 - lunedì 15 settembre 2025

Dopo 18 mesi di intenso lavoro, la rete cittadina contro la violenza sulle donne promuove il convegno conclusivo del progetto: “Una comunità in rete contro la violenza di genere 2”, che si terrà martedì 16 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso il NOI TechPark di Bolzano, in via A. Volta 13/A. L’iniziativa è sostenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Grazie a questo sostegno, il Comune di Bolzano – capofila del progetto – ha potuto sviluppare un’azione concreta, strutturata e continuativa nel lavoro di prevenzione e contrasto della violenza di genere. L’evento rappresenta infatti un’occasione unica di restituzione pubblica e di dialogo interprofessionale, con la partecipazione di oltre cento tra esperte ed esperti provenienti da ambiti cruciali: magistratura, forze dell’ordine, istituzioni locali e nazionali, servizi sociali, sanità, terzo settore, centri antiviolenza, mondo della scuola e realtà associative del territorio.

Nel corso della mattinata saranno presentate le attività realizzate in questi 18 mesi di lavoro, i risultati conseguiti ed i materiali prodotti – tra cui una nuova applicazione digitale, un video animato rivolto ai giovani ed il podcast “Ci vogliamo vive” , insieme a un’analisi delle prospettive future per il consolidamento della rete cittadina. Un momento centrale del programma sarà la tavola rotonda che darà voce a chi quotidianamente opera sul campo: dalla Presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, alla Direttrice della Divisione Anticrimine, Maria Lomartire, ai rappresentanti dei Carabinieri, fino all’Intendenza scolastica con Patrizia Corrà. Porteranno inoltre la loro esperienza Christine Clignon e Trixy von Pretz, rispettivamente presidenti del Centro di ascolto antiviolenza GEA e degli Alloggi Protetti, Guido Osthoff per la Consulenza Uomini e Training Antiviolenza e Marina Bruccoleri per l’Associazione La Strada – Der Weg, Area Donna e Pari Opportunità.

Il convegno non rappresenta soltanto la conclusione di un progetto, ma l’avvio di una nuova fase di impegno congiunto per una Città che punta ad essere più sicura, giusta ed attenta ai diritti delle donne.

Il progetto è stato realizzato dall’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale del Comune di Bolzano.