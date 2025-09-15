CCIAAT – TRENTO * VISITA DELEGAZIONE SINDACI BRASILIANI:«RAFFORZATI I LEGAMI FRA I DUE TERRITORI, VALUTATE POSSIBILI FORME DI COLLABORAZIONE»

17.09 - lunedì 15 settembre 2025

La Camera di Commercio di Trento ha accolto una delegazione di sindaci provenienti da sei comuni della Valle Europea di Santa Catarina, in Brasile (Blumenau, Apiúna, Ascurra, Botuverá, Rio dos Cedros e Rodeio), guidata dall’Associazione dei Municipi della Valle Europea, per un incontro istituzionale volto a rafforzare i legami tra due territori uniti da radici storiche e culturali molto profonde.

La visita si inserisce in un percorso di dialogo e collaborazione che mira a sviluppare nuove opportunità in ambito economico e imprenditoriale, con particolare attenzione all’internazionalizzazione, all’artigianato, all’innovazione e alle startup. Non sono mancati momenti di confronto sul turismo, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulle strategie di promozione congiunta, oltre che sullo scambio di esperienze nel campo della governance territoriale e delle politiche pubbliche.

L’incontro ha segnato l’avvio di un processo di interlocuzione volto ad individuare – insieme ai partner istituzionali del sistema provinciale – opportunità per progetti e iniziative a beneficio sia delle imprese trentine sia delle comunità del Brasile meridionale.

“Questa visita conferma il valore delle relazioni internazionali per il nostro territorio e l’importanza della rete delle Camere di commercio italiane all’estero – ha sottolineato il Presidente dell’Ente di via Calepina, Andrea De Zordo –. Il dialogo con i sindaci brasiliani apre prospettive interessanti per costruire insieme percorsi di sviluppo condivisi, coniugando innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle identità locali.”