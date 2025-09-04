COMUNE DI BOLZANO * «FESTIVAL DEL MOVIMENTO 2025, SPORT E BENESSERE SUI PRATI DEL TALVERA»

17.39 - giovedì 4 settembre 2025

Bolzano torna a celebrare lo sport e il benessere con una nuova edizione del Festival del Movimento, in programma sabato 6 settembre 2025 dalle ore 10 alle 18 sui Prati del Talvera.

L’iniziativa è stata presentata oggi in municipio dall’Assessore comunale allo Sport Patrizia Brillo, insieme ai rappresentanti di UISP Bolzano, che cura l’organizzazione per conto del Comune.

“Il Festival del Movimento – ha sottolineato l’Assessore Brillo – non è solo una vetrina sportiva, ma un’occasione di incontro, partecipazione e condivisione. Lo sport, in tutte le sue forme, è un linguaggio universale capace di abbattere barriere e avvicinare le persone. Per questo il Comune di Bolzano investe e crede in questa manifestazione, che ogni anno richiama centinaia di famiglie e appassionati sui prati del Talvera.”

La manifestazione, completamente gratuita e aperta a tutti, coinvolgerà quest’anno circa 35 associazioni e società sportive attive sul territorio, impegnate sia nell’agonismo che nella promozione. Dalla danza alle arti marziali, dagli sport di squadra a quelli individuali, dalle discipline più tradizionali a quelle emergenti: il pubblico potrà cimentarsi in decine di attività diverse, guidato da istruzioni qualificati.

Il Festival interesserà entrambi i lati dei Prati del Talvera: sponda sinistra dall’area Theiner fino al piazzale delle feste, cuore pulsante dell’evento, con il palco principale e il punto ristoro gestito dagli Alpini; sponda destra: impianti sportivi scolastici, che ospiteranno discipline specifiche e dimosprazioni pratiche.

Non mancheranno i momenti diventati ormai tradizione, come il "picture wall", lo spazio che riproduce un set televisivo che grandi e piccoli possono vivere l'esperienza di una vera intervista da campioni sportivi. Un'occasione divertente e coinvolgente, che nell'edizione 2024 aveva riscosso grande successo.

La novità di quest’anno è il contest delle zone colorate: i visitatori che riusciranno a completare tutte le attività previste nelle quattro aree tematiche riceveranno un biglietto per partecipare all’estrazione finale di premi e un gadget offerto da Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano, sponsor ufficiale del Festival.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione, anche lo stand della Guardia di Finanza, che porterà ai Talvera un elicottero e alcune motoslitte pronte per essere esplorate dai visitatori, regalando emozioni e curiosità sia ai bambini che agli adulti.

Da anni il Festival può contare sulla collaborazione di Sparkasse, partner stabile della manifestazione. La vicinanza della Cassa di Risparmio di Bolzano non è solo un supporto economico, ma un vero investimento nella crescita sociale e culturale della comunità.

“L’obiettivo del Festival – hanno evidenziato i rappresentanti di UISP Bolzano – è promuovere uno stile di vita sano e attivo, offrendo a tutti la possibilità di provare sport nuovi e magari scoprire una passione che durerà nel tempo. Per noi il momento più bello è vedere i prati animarsi di famiglie, giovani e anziani che si muovono insieme, sorridono e si divertono”.

Il Festival del Movimento 2025 si conferma dunque come una vera e propria festa dello sport cittadino. Non solo un’occasione per avvicinarsi a nuove discipline, ma anche un momento di socialità e benessere condiviso.

L’attesa cresce di giorno in giorno e tutto lascia presagire che l’edizione di quest’anno saprà attrarre ancora una volta un pubblico numeroso e variegato, consolidando l’immagine di Bolzano come Città dello sport e della qualità della vita.