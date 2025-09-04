GENERAZIONE TRENTO * FUNIVIA BONDONE – ASSEMBLEA A SARDAGNA: «PROTESTE E DUBBI, MA IL PROGETTO VA AVANTI SENZA “VIA“»

17.31 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Funivia Trento–Bondone, assemblea a Sardagna: proteste e dubbi, ma il progetto va avanti senza VIA. Assemblea pubblica infuocata ieri sera a Sardagna per la presentazione del progetto della prima tratta del collegamento funiviario Trento–Bondone. Tecnici provinciali e comunali, il sindaco di Trento e l’assessore provinciale Failoni hanno illustrato l’opera da 96 milioni di euro, di cui 37,5 finanziati dallo Stato. Ma il confronto con i cittadini si è trasformato ben presto in una raffica di contestazioni.

Un progetto già deciso

Molti interventi hanno denunciato l’assenza totale di condivisione: il progetto appare già chiuso nei cassetti delle amministrazioni, senza alcuna reale discussione pubblica. La richiesta di sottoporre l’intera tratta Trento–Vason a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è stata di fatto ignorata. Nessuna dichiarazione esplicita, ma un messaggio inequivocabile: la VIA non si farà. L’unica priorità, ribadita più volte, è quella di correre contro il tempo per non perdere i fondi statali.

Fermate senza logica

Un altro punto critico riguarda la scelta delle fermate. Viene “saltata” Candriai, località con la maggiore presenza di abitazioni e possibile collegamento con l’abitato di Sopramonte. Rimangono solo Vaneze e Vason, zone prive di veri centri abitati: lungo tutta la strada del Bondone si incontrano quasi esclusi-vamente seconde case e alberghi, senza una comunità stabile. Una scelta che priva il progetto di una funzione realmente utile per i residenti e lo riduce a puro servizio turistico.

Sardagna tagliata fuori

La nuova stazione della funivia sorgerà a circa 1.300 metri dall’attuale. Oggi la funivia di Sardagna è usata soprattutto dai turisti diretti al punto panoramico: con la nuova collocazione, quel flusso rischia di sparire. Un colpo pesante per la sostenibilità del grande impianto, che già ora viene stimato in per-dita di 1,5 milioni di euro all’anno, con previsioni di utenza giudicate da molti eccessivamente ottimistiche.

Un metodo che fa discutere

L’assemblea ha messo in luce un metodo che lascia poco spazio al confronto democratico: progetto blindato, tempi stretti, valutazioni ambientali saltate, nessuna chiarezza su costi e benefici. Tutto sacri-ficato sull’altare della “grande occasione”.

Un’occasione che però – sottolineano critici e opposizioni – rischia di trasformarsi in un boomerang economico e ambientale per l’intera città.

*

I Consiglieri di Generazione Trento

Claudio Geat – Martina Margoni