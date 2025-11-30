COORDINAMENTO TUTELA AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * CIRCONVALLAZIONE TORBOLE: «PRIORITÀ AL TRACCIATO C, SCELTA STRATEGICA PER IL TERRITORIO»

08.12 - domenica 30 novembre 2025

Il dibattito intorno alla circonvallazione di Torbole. La circonvallazione di Torbole è sicuramente opera strategica per il nostro territorio. E’ naturale e giusto che si sia aperto un grande dibattito tra forze politiche, economiche e sociali riguardo alle ipotesi di tracciato proposte dalla Provincia. Si tratta, come per il nuovo collegamento Loppio-Busa, di nuove arterie per rendere più fluido e snello il traffico per raggiungere o attraversare l’Alto Garda. Ciò comporterà maggiore facilità nell’accesso alla nostra zona dei mezzi privati.

Nel confronto di idee in corso, viene posta in secondo piano quella che per noi è questione prioritaria e urgente ovvero di ridurre il numero di auto che raggiungono l’Alto Garda congestionandone spesso la mobilità e degradando la qualità del vivere per residenti e ospiti. Riteniamo infatti che sia ancor più impellente affrontare il tema della creazione di parcheggi di attestamento esterni all’Alto Garda lungo le principali direttrici di arrivo dove fermare volumi importanti di auto.

Parliamo di alcuni hub di scambio intermodale da cui, in particolare per il pendolarismo turistico giornaliero, tramite servizi di trasporto collettivo o mobilità ciclabile è possibile raggiungere le mete prefissate. L’urgenza della progettazione e della realizzazione di questi hub è dettata oltre che dall’esigenza pressante di alleggerire in traffico nel nostro territorio anche per garantire che questi vengano armonicamente inseriti nei progetti in corso di collegamento stradale.

Venendo alle tre alternative di percorso della circonvallazione, ritenute tecnicamente fattibili dalla Provincia, la nostra decisa preferenza è per la C, dalla rotatoria all’uscita del tunnel in costruzione fino alla Conca d’Oro. Le due soluzioni con sbocco al Linfano comportano un significativo consumo di suolo agricolo di pregio, una lesione alla continuità del paesaggio agricolo e di quello fluviale con la realizzazione di un altro ponte.

Ma si tratta anche di alternative poco funzionali sotto il profilo trasportistico in quanto allungano di circa 4 km il percorso da e per la Gardesana Orientale con conseguente maggiore inquinamento. Verrebbe utilizzata l’attuale strada del LInfano che ha una sezione poco idonea a reggere notevoli volumi di traffico. Si faciliterebbe l’accesso a Riva tramite viale Rovereto vanificando l’obiettivo di ridurre il traffico su questa arteria. E’ poi immaginabile che in corrispondenza della futura rotatoria di via Sabbioni dove confluirebbero tre strade a semplice corsia e con elevati volumi di traffico si potranno creare colli di bottiglia.

Va inoltre ricordato che il Piano stralcio della Mobilità della Comunità, approvato in tempi recenti dalla giunta provinciale, ha previsto l’innesto del bypass di Torbole a partire dal lotto 3 (discesa verso Pratosaiano) del collegamento Loppio-Busa e non già dal Linfano.

La soluzione D1 (innesto Verde Blu) indicata dalla Provincia presenta un costo realizzativo inferiore di circa 50 milioni rispetto a quello stimato per l’ipotesi C. Riteniamo che il maggior onere dell’alternativa C sia ampiamente giustificato a fronte dei vantaggi già citati rispetto alle altre due. Sotto il profilo finanziario il maggiore investimento può essere compensato congelando il completamento della cosiddetta “Ciclovia del Garda”verso Limone con conseguente risparmio di alcune decine di milioni.

La Ciclovia è un’opera che nasce monca e la cui realizzazione si rivela sempre più costosa; il suo avanzamento si dimostra sempre rallentato per via di continui problemi riguardanti soprattutto la sua futura sicurezza. Invece è indubitabile che la circonvallazione di Torbole sia ritenuta da tutti, soprattutto dalle amministrazioni locali, opera prioritaria. Per questi motivi riteniamo che sia questa l’opera che debba essere ora finanziata e realizzata con urgenza! Confidiamo pertanto che la nostra proposta possa essere condivisa dai Sindaci dell’Alto Garda.

Coordinamento Tutela Ambiente Alto Garda e Ledro