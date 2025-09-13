“CIRCOLO SURF TORBOLE“ (TN) * VELA: «MONDIALI FORMULA WINDSURFING FOIL, FABIAN WOLF CAMPIONE DEL MONDO 2025»

21.28 - sabato 13 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mondiali Formula Windsurfing Foil – Fabian Wolf campione del mondo 2025 a Torbole, Si è concluso al Circolo Surf Torbole il Campionato del Mondo Formula Windsurfing Foil, organizzato sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. Dopo una settimana iniziata con vento e tempo instabile, da giovedì il Garda Trentino ha offerto condizioni perfette con Ora tra i 12 e i 16 nodi, permettendo di portare a termine 18 prove complessive. È stato un Campionato intenso e combattuto, fatta eccezione per il primo posto che non ha mai avuto storia. Il tedesco Fabian Wolf è stato infatti imprendibile: con 12 vittorie parziali su 18 regate e un margine di quasi 30 punti sul resto della flotta, ha conquistato il titolo mondiale con autorità e continuità impressionante.

Nell’ultima giornata, disputata con cielo nuvoloso ma vento regolare da sud, Wolf ha messo a segno ancora due vittorie e un secondo posto, sigillando definitivamente la sua supremazia. Alle sue spalle l’austriaco Theo Peter e il danese Frederic Ramsgaard hanno chiuso a pari punti (41). Peter, coinvolto in uno scontro alla prima poppa della prima regata odierna e colpito da una bomata in faccia che gli ha impedito di correre le due prove successive, ha ricevuto dalla giuria riparazione con punteggio medio, che gli ha comunque garantito l’argento. Ramsgaard, invece, ha chiuso con un bilancio brillante nell’ultima giornata, con una vittoria e due secondi posti, che però non sono bastati per superare l’austriaco al conteggio dei migliori parziali.

Quarto assoluto e primo Master lo spagnolo Fernando Martinez del Cerro, che si è aggiudicato il titolo di categoria davanti ai polacchi Pawel Dittrich e Bartolomiej Kwiek, confermandosi tra i più costanti della settimana.

Il campionato ha visto la partecipazione da 13 nazioni. Non sono mancate le proteste e i contatti, con la giuria chiamata a lavorare su più episodi di scontri e danni alle tavole, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per gli atleti.

Il Circolo Surf Torbole, reduce da settimane dense di eventi internazionali, ha ancora una volta accolto con professionalità e calore atleti e accompagnatori, dimostrando grande capacità organizzativa insieme al comitato di regata della FIV che ha sfruttato al meglio le finestre di vento disponibili, che in questa stagione bisogna saper cogliere.

Classifica finale con assegnazione titoli – Overall: 1. Fabian Wolf (GER), 2. Theo Peter (AUT), 3. Frederic Ramsgaard (DEN)

Classifica finale con assegnazione titoli – Master: 1. Fernando Martinez del Cerro (ESP), 2. Pawel Dittrich (POL), 3. Bartolomiej Kwiek (POL)

Classifica completa: