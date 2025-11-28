CCIAAT TRENTO * BILANCIO: «APPROVATO IL PREVENTIVO ECONOMICO 2026, ONERI 18,6 MILIONI PROVENTI 15,8 MLN / E DISAVANZO 2,86 MLN»

19.08 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

IL CONSIGLIO CAMERALE APPROVA IL PREVENTIVO ECONOMICO 2026. RISORSE CORRENTI E PATRIMONIALIZZATE PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE TRENTINO.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Trento, riunitosi oggi, ha approvato il Preventivo economico per il 2026 – redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica – che definisce le risorse a sostegno dei principali progetti da attuare, tenendo conto sia delle caratteristiche e dei possibili sviluppi dell’economia locale sia del sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati, che operano sul territorio.

Andrea De Zordo, Presidente dell’Ente camerale, ha introdotto la seduta affermando che il contesto sociale, politico ed economico presente “ci sottopone a forti pressioni, con conflitti bellici che faticano a trovare compromessi stabili, con politiche economiche che destabilizzano continuamente i mercati e con l’aggravante che, in un mondo fortemente interconnesso, tutto ciò produce un clima di preoccupazione collettivo e pervasivo.

Con questo quadro di riferimento ben chiaro, il preventivo economico per il 2026 tiene in debito conto l’esigenza di reagire a un contesto che esprime problematicità e incertezza e si propone di investire impegno e risorse a sostegno dello sviluppo del sistema imprenditoriale trentino”.

L’attività proposta si articola quindi in ambiti d’azione precisi che puntano, tra l’altro, a introdurre una maggiore semplificazione e un maggiore sostegno alla trasparenza del mercato, a rafforzare l’internazionalizzazione, incentivare la formazione e lo sviluppo delle capacità manageriali, promuovere il territorio, puntare sull’attività di ricerca e analisi economica, favorire la transizione digitale e l’adesione ai criteri ESG.

Con riferimento a quest’ultimo ambito d’azione, si è in attesa del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che autorizzerà l’incremento, nella misura del 20% del diritto annuo, per il triennio 2026-2028, finalizzato alla realizzazione del progetto di sistema “La doppia transizione: digitale ed ecologica”, proposto da Unioncamere.

Un ulteriore impegno dell’Ente camerale, volto all’utilizzo di risorse energetiche derivanti da fonti rinnovabili, riguarda il progetto di sviluppo della società cooperativa “CER Vallagarina”, per la realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile. Si tratta di un’iniziativa in linea con gli indirizzi di Unioncamere e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che sarà affiancata da un progetto della Fondazione Bruno Kessler, volto a sostenere l’evoluzione di attività di ricerca altamente qualificata in realtà imprenditoriali.

Anche per il prossimo anno è stata confermata l’operatività dell’Accordo di programma per la XVII legislatura provinciale, sottoscritto il 31 marzo scorso, che fissa la collaborazione tra Camera di Commercio e Provincia autonoma su aree di intervento primarie come la semplificazione dei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione, la tenuta di elenchi, albi, registri e la prevenzione dei fenomeni di illegalità. Solo per citarne alcune.

In estrema sintesi, il preventivo economico della Camera di Commercio di Trento per il 2026 prevede oneri pari a 18.614.518 euro e proventi per 15.756.518 euro, da cui deriva un disavanzo di 2.858.000 euro. Quest’ultimo corrisponde a un dato previsionale, che verrà ridimensionato alla luce del previsto aumento del diritto annuale, della registrazione di maggiori proventi e di economie di spesa e che risulta in ogni caso sostenibile a fronte del significativo patrimonio netto dell’Ente camerale.

Il Presidente ha inoltre evidenziato come il disavanzo con cui si chiude il bilancio preventivo sia frutto dell’impossibilità tecnica di imputare, per il momento, alla voce “entrate”, somme rilevanti che, con ogni probabilità, lo ridimensioneranno sostanzialmente. Esiste inoltre la volontà di rimettere in gioco risorse patrimonializzate, a fronte di fisiologici avanzi maturati negli esercizi precedenti, utili alla realizzazione di un programma di attività ambizioso.

Infine, viene assicurato il rispetto delle direttive provinciali stabilite in funzione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Al termine dell’illustrazione di dettaglio delle attività in programma, il Preventivo economico 2026 della Camera di Commercio di Trento è stato approvato dall’assemblea dei presenti.