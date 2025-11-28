CARABINIERI – TRENTO * RIVA DEL GARDA: «INDIVIDUATO UN “LAVORATORE IN NERO”, DISPOSTA LA SOSPENSIONE PROVVISORIA DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELLA DITTA»

18.42 - venerdì 28 novembre 2025

Prosegue l’attività di controllo ai cantieri edili presenti sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda al fine di vigilare sia sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che sulla regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato.

Dopo i controlli effettuati in Val Rendena da parte dei Carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio nei mesi di maggio e ottobre appena trascorsi, che hanno portato complessivamente alla individuazione di quattro lavoratori non in regola, all’applicazione di 7.500 euro di sanzioni amministrative e alla sospensione di tre cantieri edili ove questi prestavano la loro opera, nelle scorse settimane sono stati effettuati controlli anche nel territorio dell’Alto Garda da parte dei militari delle Stazioni di Riva del Garda e di Torbole, in collaborazione con personale del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

In particolare, nei giorni scorsi, sono stati ispezionati quattro cantieri edili aperti presso alberghi in ristrutturazione, complessi condominiali in costruzione e su tratti di strada in rifacimento, identificando complessivamente quasi quaranta lavoratori. Ebbene, al termine delle verifiche, in uno dei cantieri ispezionati, la Stazione di Riva del Garda ha individuato ed identificato un lavoratore di origine marocchina intento ad apporre delle piastrelle a muro il quale non aveva mai sottoscritto alcun contratto di lavoro e pertanto non era in regola, né con i contributi previdenziali, né con quelli assistenziali.

Alla luce di tali evidenze, il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha sospeso l’attività imprenditoriale della società coinvolta, di cui è legale rappresentante un soggetto straniero di nazionalità tunisina, fino a quando non avrà regolarizzato la posizione lavorativa del proprio dipendenti e pagato le relative sanzioni, pari a circa 2.500 euro complessive.

Naturalmente controlli di siffatta natura proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando altri siti già localizzati e andando a verificare anche il corretto smaltimento presso i centri autorizzati dei rifiuti prodotti a seguito dei lavori di ristrutturazione dei vari immobili.