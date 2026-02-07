CARABINIERI * TRENTO: «MAXI SEQUESTRO DI DROGA NEL CAPOLUOGO, ARRESTATO SPACCIATORE STRANIERO CON 1,5 KG DI SOSTANZE»

14.01 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

OLTRE 10 CHILI DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATI DAI CARABINIERI NELLA SOLA CITTÀ DI TRENTO NELL’ULTIMO MESE. SCATTA ANCHE UN ARRESTO.

Solo ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina e circa un chilo di marijuana all’esito di una perquisizione effettuata in un garage di una zona residenziale del capoluogo.

Infatti, nell’ambito di un ingente dispiegamento di servizi perlustrativi predisposti per rafforzare il controllo del territorio nella città di Trento, non poteva passare inosservato il nervosismo di uno straniero, poi identificato quale cittadino albanese di quasi trent’anni in Italia senza fissa dimora, che alla vista dei militari accennava a nascondersi.

Il motivo si è scoperto subito grazie all’intervento della pattuglia che, dopo aver chiamato rinforzi immediatamente giunti a dar manforte, ha beccato il giovane all’interno di un garage dove venivano rinvenuti, occultati, 2 panetti di cocaina e 2 confezioni di marijuana, per un peso totale di circa 1 chilo e mezzo, stupefacente pronto per essere spacciato sulla piazza di Trento.

Arrestato, l’albanese è stato condotto in carcere dai Carabinieri a disposizione della Procura della Repubblica.

Con l’arresto di ieri, nell’ultimo mese, nella sola città di Trento, i militari del Comando Provinciale hanno sequestrato complessivamente ben oltre 10 chili di sostanze stupefacenti, destinati al locale mercato della droga, in particolare, 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 1 Kg., 9 confezioni di marijuana per un peso totale di circa 5 Kg. e mezzo e 40 panetti di hashish per oltre 4 chili di peso, frutto di altri sequestri compiuti dai Carabinieri in altre zone residenziali del capoluogo trentino.

L’impegno del Comando Provinciale dell’Arma per contrastare lo spaccio di droga in città e in tutta la provincia proseguirà incessantemente.