CARABINIERI * RIVA DEL GARDA – BLITZ ANTIDROGA: «SEQUESTRATI 800 GR DI HASHISH E 115 GR DI MARIJUANA, ARRESTANO IN FLAGRANZA DI REATO UN GIOVANE»

**Carabinieri arrestano giovane per spaccio: sequestrati 800 grammi di hashish**

SEQUESTRATI 800 GR. CIRCA DI HASHISH, 115 GR. DI MARIJUANA, 1 GRAMMO DI COCAINA, UN BILANCINO DI PRECISIONE, MATERIALE VARIO PER IL CONFEZIONAMENTO E LA SOMMA DI 215 EURO IN BANCONOTE DI PICCOLO TAGLIO.

I Carabinieri Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda, nei giorni scorsi, a conclusione di una fulminea attività di indagine, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti un giovane del posto.

Tutto è nato grazie all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda.

Infatti, proprio durante lo svolgimento di uno di tali servizi, i militari del NOR – Aliquota Radiomobile hanno notato un insolito “via-vai” di ragazzi che entravano in uno stabile, uscendone pochi minuti dopo.

Ebbene, la scorsa settimana, ritenendo necessario approfondire la situazione, i Carabinieri decidevano di procedere ad una perquisizione domiciliare di iniziativa presso l’immobile ritenuto sospetto.

La perquisizione dava esito positivo in quanto consentiva di rinvenire, all’interno di varie stanze della casa, 7 panetti di hashish e ulteriori 21 dosi di hashish per un complessivo di 800 gr circa, 8 involucri in cellophane di varia grammatura contenenti complessivamente 117 gr di marijuana, olio e burro aromatizzati alla marijuana, 2 dosi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di 215 euro in banconote di piccolo taglio.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento venivano posti sotto sequestro e saranno inviate al LASS di Laives per le analisi di rito, mentre il denaro è stato sequestrato e verrà versato su un libretto infruttifero postale.

Il giovane, per il quale vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza penale di condanna definitiva, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, è stato convalidato e nei confronti del soggetto è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in uno dei comuni dell’Alto Garda.

Visto il buon esito del servizio straordinario di controllo del territorio, analoghe attività proseguiranno anche nelle prossime settimane.