CONFCOMMERCIO TRENTINO * RIVA DEL GARDA – HOSPITALITY 2026: «CON L’ASSOCIAZIONE RISTORATOR I CONTEST DEGLI STUDENTI ACCENDONO CUCINA, SALA E BAR»

Riva del Garda. Hospitality 2026: con l’Associazione Ristoratori Trentini, i contest degli studenti accendono cucina, sala e bar

Formazione, talento e inclusione protagonisti delle sfide tra i centri professionali del territorio

Anche nell’ultima edizione di Hospitality a Riva del Garda, lo stand di Confcommercio Trentino si è confermato uno spazio vivo di formazione e confronto, ospitando i tradizionali contest dedicati agli studenti dei centri di formazione professionale. Un appuntamento ormai consolidato e atteso, che mette in dialogo scuola e impresa e rappresenta uno dei momenti di maggiore soddisfazione per l’Associazione Ristoratori Trentini, per la qualità tecnica e l’energia espressa dai partecipanti.

Protagonisti delle competizioni sono stati gli studenti dei CFP Enaip di Riva del Garda, Tesero, Ossana e Tione, affiancati – per le prove di miscelazione – anche dai ragazzi dell’IFPA di Rovereto e Levico Terme. Il contest del primo giorno “Art in un cocktail” ha premiato capacità creative, tecnica e presentazione, sotto la valutazione di una giuria composta dal barman Marco Botto, da barman Armin Pilo – presidente dei Pubblici Esercizi Alto Garda e Ledro – e da Alessandro Marzadro, della distilleria Marzadro. A distinguersi sono stati Sara Lupatini (Tione), Alessandro Mirandola e Gabriele Dossi (Riva del Garda), confermando il livello sempre più alto della preparazione degli studenti.

Grande partecipazione e valore simbolico ha avuto anche la prova del secondo giorno “Diverse abilità in sala e bar”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Dream APS e con il coinvolgimento dei ragazzi di Dream insieme agli studenti Enaip di Tesero e Riva del Garda. Alla presenza del giornalista Giancarlo Rudari, del presidente FIC Roberto Monte e della vicesindaca di Riva del Garda Barbara Angelini, tutti i partecipanti sono stati proclamati vincitori, a sottolineare il significato inclusivo e umano dell’iniziativa.

Il concorso a coppie della terza giornata “Dream Team – cucina e sala” ha visto sfidarsi cinque team in rappresentanza di Rovereto, Tione, Tesero e Riva del Garda, ciascuno composto da uno studente di cucina e uno di sala. Le prove sono state valutate da una giuria qualificata formata da Pietro De Cunto (AMIRA), Valerio Beltrami (presidente Solidus) e Alfredo Rainieri (ABI – Associazione Barman Italiani). Il primo posto è andato alla coppia di Rovereto, Zaid e Marianna; secondo posto per Tione con Nadia e Hillary; terzo posto per Tesero con Daniel e Maika. Le ragazze classificate al secondo posto rappresenteranno il Trentino al contest nazionale “Le donne del flambé” di Aquileia.

A supporto delle iniziative, alcune realtà vitivinicole del territorio – Endrizzi, Pedrotti, Revì e Andrea Forti Wines – hanno contribuito a valorizzare il legame tra ristorazione e produzioni di qualità, arricchendo l’esperienza formativa degli studenti.

«I contest ospitati nel nostro stand sono una vetrina concreta del lavoro che si fa ogni giorno nella formazione professionale – afferma il presidente dell’Associazione Ristoratori Trentini, Marco Fontanari – Qui i ragazzi possono mettersi alla prova in un contesto reale, davanti a professionisti del settore, dimostrando competenza, passione e capacità di lavorare in squadra. È un segnale forte della vitalità della ristorazione trentina».

Gli fa eco il vicepresidente Paolo Turrini: «Queste sfide rappresentano molto più di una gara. Sono momenti di crescita, inclusione e responsabilità professionale. Vedere giovani così motivati e preparati è la migliore conferma che investire nella formazione significa investire nel futuro del settore».

Attraverso questi appuntamenti, Confcommercio Trentino e l’Associazione Ristoratori Trentini ribadiscono il proprio impegno nel costruire ponti tra scuola e impresa, sostenendo le nuove generazioni e promuovendo una cultura professionale fondata su qualità, collaborazione e innovazione.