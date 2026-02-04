CARABINIERI * MERANO: «BLITZ ANTIDROGA IN ALTO ADIGE, DUE PERSONE DENUNCIATE ED UNA SEGNALATA»

09.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

I Carabinieri di Merano intensificano i controlli antidroga: tra piste da sci e centro città, due denunciati ed un segnalato.

Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Merano sono stati impegnati in alcuni servizi mirati alla repressione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, che hanno permesso di segnalare all’Autorità Amministrativa un giovane sciatore come consumatore di sostanze illegali e denunciare due uomini per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio”.

I tre soggetti, colti in possesso di sostanze illecite e quantitativi diversi, sono stati scoperti in tre distinti episodi.

Il primo caso, nello specifico, riguarda un turista inglese 35enne che, appena sceso dalla cabinovia dell’impianto sciistico di Merano2000 alla fermata a monte, ha incrociato i Carabinieri sciatori, lì impiegati con funzioni di vigilanza e soccorso, che sono stati attirati da un odore pungente proveniente dai suoi vestiti.

Immediatamente fermato e sottoposto ai controlli di rito, il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana che, molto probabilmente, sarebbe stata consumata fra una pista e l’altra.

Il secondo caso, invece, ha avuto come protagonista un 42enne che, mentre rientrava presso la sua residenza a bordo della propria autovettura, è stato fermato all’altezza di San Martino in Passiria da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Merano, impegnata in un servizio perlustrativo di routine della città, con addosso occultati circa 5 gr.

di cocaina.

La terza vicenda ha coinvolto un 26enne senza fissa dimora che vagava di notte per la città e, sottoposto a controllo da una pattuglia della Stazione di Postal in via Karl Wolf, è stato scoperto possedere quasi 31 gr.

, fra marijuana e hashish, già suddivisi in 12 involucri, pronti per essere venduti nel mercato illegale.

Gli episodi narrati dimostrano che l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Merano contro la droga non ha sosta, sia sulle piste, sia sulla pubblica via.

Proseguiranno, nei prossimi giorni, analoghi controlli anche negli altri comuni della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Merano.