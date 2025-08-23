ON. VANNACCI (FACEBOOK) * UCRAINA: «TUTTI PROMETTONO GARANZIE DI SICUREZZA A KIEV, MA NESSUNO VUOLE MANDARE I SOLDATI A MORIRE NEL DONBASS»

08.38 - sabato 23 agosto 2025

TUTTI SI SPERTICANO PER LE GARANZIE DI #SICUREZZA ALL’#UCRAINA MA NESSUNO VUOLE MANDARE SOLDATI IN PRIMA LINEA A MORIRE PER KIEV.

Offrire garanzie di sicurezza all’Ucraina implica il rischio di dover combattere e morire nelle fangose trincee del #Donbass per #Kiev. Prima di prendere un impegno del genere bisogna effettivamente valutare quali governi europei otterrebbero il via libera dai rispettivi parlamenti e dall’opinione pubblica se vincolassero la sicurezza dell’Ucraina a quella nazionale imponendo un intervento armato contro Mosca.

Gli USA si sono sfilati e lasciano la palla in mano al Vecchio Continente dove tutti parlano ma nessuno è pronto, fortunatamente, a versare il sangue dei propri uomini e dei propri figli per Kiev. L’unico modo per uscire dall’impasse è l’esempio: che #Macron, #Starmer e #VonderLeyen si armino e vadano a #combattere!

Nell’intervista fatta al collega Ligobbi molti punti fondamentali che avevo già esposto circa la condizione di neutralità di una eventuale forza di interposizione e molti altri interessanti dettagli circa le garanzie di sicurezza e l’applicazione dell’articolo 5.

https://www.msn.com/…/ucraina-il…/ar-AA1KXFaw…