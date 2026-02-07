CARABINIERI * EGNA: «STALKING CONTRO L’EX COMPAGNA, 50ENNE ARRESTATO PER ATTI PERSECUTORI A BOLZANO»

12.30 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cinquantenne bolzanino arrestato dai Carabinieri per atti persecutori nei confronti della ex compagna

Si è conclusa con l’esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere un’attività di polizia giudiziaria condotta dai Carabinieri della Stazione di Caldaro, sotto il costante coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Bolzano, a tutela di una cittadina vittima di reiterati comportamenti persecutori.

L’attività trae origine dalla segnalazione, formalizzata negli ultimi giorni di gennaio 2026, di una situazione di grave disagio personale conseguente alle condotte poste in essere dall’ex compagno della donna, un uomo di origine bolzanina ma residente all’estero. La relazione sentimentale, protrattasi per diversi anni, era stata caratterizzata da atteggiamenti di controllo ossessivo iniziata dal controllo dei messaggi nel telefono cellulare e da una gelosia progressivamente degenerata in comportamenti invasivi e intimidatori.

A seguito dell’interruzione del rapporto, le condotte si sarebbero intensificate, traducendosi in pedinamenti, presenze nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro della vittima, nonché nell’invio reiterato di messaggi dal contenuto minaccioso e allarmante, tali da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei figli minori avuti da un precedente matrimonio. La donna, nata e residente a Bolzano, era stata inoltre costretta a modificare le proprie abitudini di vita e a valutare un temporaneo allontanamento dalla propria abitazione.

I Carabinieri, ricevuta la denuncia e raccolti gravi e puntuali elementi indiziari, hanno proceduto con immediatezza agli accertamenti del caso, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla Procura della Repubblica di Bolzano. Sulla base del quadro investigativo delineato, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Caldaro hanno dato esecuzione al provvedimento, procedendo all’arresto dell’uomo nel territorio comunale. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.

L’operazione testimonia l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri e della Magistratura nei confronti dei reati riconducibili alla violenza di genere e agli atti persecutori, nonché l’impegno concreto nel garantire una risposta rapida ed efficace a tutela delle vittime.

Ai sensi delle vigenti normative, al soggetto è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sarà stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile.