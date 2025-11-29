Popular tags:
CARABINIERI – BRUNICO * TRUFFA ON-LINE: «ANNUNCIO FASULLO E 1.000 EURO DI CAPARRA, DENUNCIATO 24ENNE»

07.30 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

**Carabinieri Brunico: truffa dell’AIRBNB. Denunciato 24enne che affittava appartamento inesistente a Brunico (BZ)**

I militari della Stazione Carabinieri di Brunico (BZ) al termine di efficace e tempestiva attività di indagine intrapresa a seguito di denuncia presentata da una giovane residente a Brunico, negli scorsi giorni hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa un 24enne già censito nelle Banche Dati delle Forze di Polizia.

Il truffatore, dopo aver pubblicato un annuncio per l’affitto di un appartamento a Brunico, intestato ad un sedicente cittadino danese, contattava la vittima paventando una regolare transazione dal sito AIRBNB e riuscendo a farsi versare dalla malcapitata, a titolo di caparra, un migliaio di euro per l’affitto di un appartamento risultato inesistente.

I militari sono riusciti ad identificare l’intestatario del conto corrente ponendo lo stesso sotto sequestro.

Ai sensi delle vigenti norme, agli indagati è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile.

