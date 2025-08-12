CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO: «DROGA NASCOSTA SOTTO I TAPPETINI DELL’AUTO, ARRESTATO 30ENNE PER DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI»

12.13 - martedì 12 agosto 2025

Carabinieri Brunico: droga nascosta sotto i tappetini dell’autovettura, arrestato 30enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brunico (BZ) nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, la sera del 05 agosto hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne residente a Falzes

Il giovane, controllato a bordo della sua autovettura mentre era in un parcheggio di Chienes, aveva da subito mostrato evidenti segni di nervosismo, inducendo pertanto i carabinieri a perquisire l’autovettura nella quale rinvenivano occultato al di sotto dei tappetini del veicolo un involucro termosaldato contenente grammi 11 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio dei carabinieri dell’aliquota operativa, permetteva ai militari di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, in particolare grammi 14 di cocaina e grammi 22 di marijuana, nonché materiale per il confezionamento delle dosi di droga.

Dallo stupefacente sequestrato, come emerso dalle analisi del L.A.S.S., sarebbero state ricavabili ben 276 dosi di droga. L’arresto del giovane incensurato è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano. Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile (Direttiva 2016/343/UE).

Negli ultimi giorni è il quarto arresto di giovani del posto accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti, con una mirata attività di controllo e contrasto al fenomeno condotta seguendo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano.

L’attività di polizia giudiziaria testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai giovani e ai luoghi di aggregazione, per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.