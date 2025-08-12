Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

FAILONI (ASSESSORE PAT) * «IL MART DI ROVERETO OSPITA “TRENTINO UNEXPECTED”, LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE SVELA UN TERRITORIO AUTENTICO ED INEDITO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.05 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Dal 12 luglio al 9 novembre 2025, il MART di Rovereto ospita Trentino Unexpected, una mostra fotografica davvero speciale: sei grandi fotografi – Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini e Newsha Tavakolian – raccontano un Trentino lontano da ogni stereotipo, tra paesaggi, storie, identità, radici e innovazione.

86 fotografie, in formati e stili diversi, per scoprire un Trentino inedito, autentico, fatto di confini e verticalità, ma anche di cura e impronta. Una mostra per tutti, cittadini e ospiti, che amano lasciarsi sorprendere dall’anima più vera della nostra terra.
Invito tutti a visitare questa esposizione, frutto della collaborazione tra Trentino Marketing, il MART e importanti autori della fotografia contemporanea, e a lasciarsi ispirare dalla forza delle immagini e delle parole che accompagnano il percorso!

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.