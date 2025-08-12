FAILONI (ASSESSORE PAT) * «IL MART DI ROVERETO OSPITA “TRENTINO UNEXPECTED”, LA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE SVELA UN TERRITORIO AUTENTICO ED INEDITO»

12.05 - martedì 12 agosto 2025

Dal 12 luglio al 9 novembre 2025, il MART di Rovereto ospita Trentino Unexpected, una mostra fotografica davvero speciale: sei grandi fotografi – Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini e Newsha Tavakolian – raccontano un Trentino lontano da ogni stereotipo, tra paesaggi, storie, identità, radici e innovazione.

86 fotografie, in formati e stili diversi, per scoprire un Trentino inedito, autentico, fatto di confini e verticalità, ma anche di cura e impronta. Una mostra per tutti, cittadini e ospiti, che amano lasciarsi sorprendere dall’anima più vera della nostra terra.

Invito tutti a visitare questa esposizione, frutto della collaborazione tra Trentino Marketing, il MART e importanti autori della fotografia contemporanea, e a lasciarsi ispirare dalla forza delle immagini e delle parole che accompagnano il percorso!