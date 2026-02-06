CAMPOBASE TRENTINO * A22: «BOCCIATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE, LA GIUNTA FUGATTI SENZA PIANO B RISCHIA DI PERDERE LA CONCESSIONE»

20.44 - venerdì 6 febbraio 2026

“A22, bocciato il diritto di prelazione: la Giunta Fugatti senza piano B rischia di perdere la concessione La bocciatura del diritto di prelazione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha aggiunto ulteriore incertezza a un quadro già complesso relativo alla procedura di affidamento della concessione dell’autostrada A22, uno degli asset strategici più importanti del Trentino. Campobase esprime forte preoccupazione per una decisione che conferma l’assenza totale di programmazione della Giunta Fugatti. Da mesi Campobase chiedeva un piano B nel caso di un pronunciamento negativo dell’Europa. Quel piano non c’è. Sulla gara A22 si sono affacciati grandi gruppi infrastrutturali nazionali, mentre la Provincia si è fatta trovare impreparata, senza una strategia alternativa credibile. Il risultato è un rischio concreto: perdere il controllo pubblico dell’autostrada per la prima volta dalla sua realizzazione.

La bocciatura odierna è l’inevitabile conseguenza di mesi in cui si è perso tempo, ci si è affidati a strumenti giuridici rischiosi e non si è predisposto alcun piano serio in caso di esito negativo da parte dell’Europa. La Giunta Fugatti, incapace di programmare e anticipare scenari, oggi consegna al territorio un dossier aperto all’incertezza, con rischi reali per il controllo pubblico della A22 e per gli investimenti sul futuro infrastrutturale di Trentino e Alto Adige. Campobase ribadisce come non si sia per tempo concretamente valutato la soluzione in house, solo recentemente l’abbiamo vista declinata come piano b e a questo punto chiediamo che venga nuovamente presa in considerazione con maggiore convinzione questa strada, in coerenza con il diritto europeo e capaci di tutelare l’interesse del territorio.

Colpisce inoltre l’inefficacia dei rapporti politici con il Ministero delle Infrastrutture, incapaci di garantire un percorso chiaro e stabile su un dossier strategico come A22. E mentre la Giunta dimostra di non saper gestire nemmeno una concessione esistente, il presidente Fugatti continua a parlare di nuove autostrade come la Valdastico: il rischio è quello di un capolavoro al contrario, chiedere un’autostrada nuova quando non si è nemmeno in grado di gestire la concessione dell’unica autostrada attualmente operativa sul territorio. Infine, una precisazione politica: non basta festeggiare in pompa magna i 30 anni degli uffici provinciali per i rapporti con l’Unione Europea. Quegli uffici vanno usati meglio sul piano dell’indirizzo politico, non celebrati a posteriori. La responsabilità è politica, non tecnica. Campobase – Gruppo consiliare Provincia autonoma di Trento”