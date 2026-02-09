REGIONE LOMBARDIA * : «MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2025. AUMENTATO DI 300 MILA EURO FONDO PER EVENTI E ATTIVITA’ SUL TERRITORIO»

13.01 - lunedì 9 febbraio 2026

Cresce il sostegno di Regione Lombardia alle manifestazioni sportive sul territorio, con l’aumento di 300mila euro della dotazione del primo e del secondo trimestre del bando a sostegno di manifestazioni sportive 2025.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, che con questo incremento porta lo stanziamento complessivo del bando, da euro 1 milione a 350mila a 1 milione e 650mila euro.

Un aumento dettato dal successo della misura regionale.

La partecipazione sui primi due trimestri ha, infatti, largamente superato le attese.

Sono in tutto 49 le domande finora accolte e si calcola che, grazie al nuovo stanziamento, potranno divenire in tutto più di 80.

“L’alta partecipazione al bando conferma la straordinaria vitalità dello sport lombardo – sottolinea Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

– Le domande arrivano da quasi tutte le province, segno di territori dove cresce la voglia di organizzare eventi e attività che fanno bene ai cittadini e rendono più vive le nostre comunità.

Gli eventi sportivi attirano atleti, spesso anche internazionali, appassionati e famiglie, generando ‘movimento’, entusiasmo e anche un indotto economico.

Il mio ringraziamento va a tutte le associazioni sportive lombarde, grandi e piccole, che investono energie, competenze e creatività, credendo fermamente nel valore dello sport”.

Potrà ora essere attivato lo scorrimento delle graduatorie, completando il finanziamento delle manifestazioni finanziate solo parzialmente e sostenendo un’ulteriore trentina di manifestazioni sportive di vario livello.

Diverse le discipline, olimpiche e paralimpiche, interessate, tra cui anche competizioni nazionali e iniziative di rilevanza internazionale come il 69° Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour, il 34° Rally dei Laghi, il 5° Handcycling Race Carate Brianza e la Valle dei Segni-Wine Trail in ValCamonica.