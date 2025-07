BIADA (CONSIGLIO PAT -FDI) * ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2025: «APPROVATE LE MIE TRE PROPOSTE SU SOCIALE, ABITARE E CULTURA»

17.01 - giovedì 24 luglio 2025

Biada (FdI) Assestamento di bilancio 2025: approvate le tre proposte per il sociale, l’abitare e la cultura

Durante la discussione di oggi sull’assestamento di bilancio della Provincia, il Consiglio provinciale ha approvato tre proposte di ordine del giorno da me presentate, che impegnano la Giunta a intervenire su tre ambiti strategici per il benessere del territorio: servizi per la disabilità, riqualificazione dei centri storici e promozione della memoria collettiva.

1. Trasporto per persone con disabilità nei centri diurni:

La prima proposta è finalizzata al miglioramento del servizio di trasporto per le persone con disabilità che frequentano centri diurni e servizi semiresidenziali, in particolare nelle aree periferiche e montane dove sono emerse criticità organizzative. La Giunta si impegna a individuare soluzioni per rendere il servizio più efficiente e aderente alle esigenze degli utenti, valutando anche forme di gestione più diretta da parte degli enti gestori con un adeguato supporto di risorse. L’obiettivo è garantire una maggiore continuità nella fruizione dei servizi, rispondendo in modo concreto ai bisogni delle famiglie.

2. Riqualificazione abitativa nei centri storici:

La seconda proposta approvata impegna la Giunta a valutare l’attivazione di misure di sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio nei centri storici, anche al di fuori dei comuni classificati a rischio spopolamento. Gli eventuali contributi dovranno essere vincolati a una destinazione abitativa stabile, riservata a residenti o nuovi residenti, e potranno prevedere l’obbligo di utilizzo come prima casa o affitto a canone calmierato per un congruo periodo. Un’azione concreta per contrastare il degrado edilizio, rivitalizzare i borghi e offrire nuove opportunità di insediamento, soprattutto ai giovani.

3. Cultura e memoria, un bando annuale per le ricorrenze significative:

La terza proposta approvata prevede l’istituzione di un bando culturale annuale dedicato al sostegno di progetti che valorizzino ricorrenze e anniversari significativi per il territorio. L’obiettivo è promuovere iniziative capaci di coniugare memoria storica, innovazione e partecipazione delle comunità locali. Il Trentino può contare su un ricco tessuto culturale diffuso, che questa misura intende rafforzare, incentivando narrazioni nuove e inclusive, anche in ottica intergenerazionale.

Proseguirò con impegno e responsabilità nel seguire l’attuazione di questi indirizzi, affinché le istanze raccolte sul territorio trovino risposte efficaci e sostenibili.

Daniele Biada

Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia