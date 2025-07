GUGLIELMI (CONSIGLIO PAT – FASSA) * MANOVRA DI ASSESTAMENTO: «PROMOZIONE TURISTICA PASSO FEDAIA, APPROVATO IL MIO ODG»

16.33 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GUGLIELMI (FASSA): Approvazione ordine del giorno per la promozione turistica del Passo Fedaia. E’ in corso nell’aula del Consiglio Provinciale di Trento la seduta per l’approvazione della manovra di assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025 – 2027 della Provincia Autonoma di Trento.

In tale contesto, è stata approvata – con l’astensione di gran parte dei consiglieri di minoranza – la proposta di Ordine del Giorno presentata dal Consigliere Provinciale Ladino Luca Guglielmi e tesa a sviluppare, attraverso i principali attori del sistema di marketing turistico-territoriale, specifiche iniziative ed eventi di rilevante impatto comunicativo e forte richiamo turistico, che possano promuovere un rilancio turistico del Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada.

*