BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE * INCONTRI CON IL TERRITORIO: «AL VIA IL CICLO DI SERATE, PER PARLARE DI DIFESA ATTIVA IN AGRICOLTURA»

12.30 - venerdì 14 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un ciclo di serate per parlare di difesa attiva in agricoltura incontrando gli agricoltori e gli esperti del settore. Prima data il 19 febbraio a Brez, a seguire Trento (24.02), Nogaredo (26.02), Mezzocorona (10.03) e Merano (data da definire).

Banca per il Trentino-Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol organizza, in collaborazione con Agriduemila Hub Innovation e con il supporto delle cooperative agricole del territorio, una serie di incontri dedicati al mondo dell’agricoltura per approfondire la tematica della difesa attiva e della gestione del rischio, questioni oggi sempre più rilevanti nella produzione agricola a causa dell’impatto causato dal cambiamento climatico.

Ogni incontro sarà introdotto da un approfondimento su un tema tecnico specifico che vedrà l’intervento di player primari del settore (tra questi, Netafim Italia, Arrigoni Spa e FBK Fondazione Bruno Kessler). Vi sarà poi spazio per un approfondimento sulla gestione del rischio in agricoltura (con il contributo di Co.Di.Pr.A e di Asnacodi Italia) e per gli interventi che la Banca per il Trentino – Alto Adige mette a disposizione del settore.

I temi spaziano dai sistemi di protezione antigrandine, agli strumenti DSS, all’uso multifunzionale dell’acqua e ai trattamenti a punto fisso.

Una serie di incontri per confrontarsi su iniziative e strumenti che consentono all’imprenditore agricolo di programmare meglio e con maggiore tranquillità la propria attività sul lungo periodo, salvaguardando i livelli di produzione, con attenzione ai costi e migliorando la qualità finale del prodotto.

Il direttore generale della Banca per il Trentino – Alto Adige, Gabriele Delmonte, presenta così l’iniziativa: «Gli incontri con il territorio sono la naturale evoluzione del progetto che abbiamo avviato alcuni mesi fa, mettendo a disposizione un plafond di 50 milioni per gli investimenti di difesa attiva del settore agricolo con una linea di credito a condizioni particolarmente favorevoli. Con gli enti del settore e le cooperative del territorio abbiamo condiviso l’importanza della tematica e abbiamo progettato questi incontri per approfondirla e avere un riscontro da chi opera direttamente sul campo. Il nostro obiettivo è quello di affiancare gli imprenditori in un processo che vedrà forti investimenti nei prossimi anni per far fronte ai rischi climatici sulla produzione, un ruolo che la banca ha sempre avuto, specie nei territori a vocazione agricola».

Gli eventi si inseriscono nelle attività con finalità ESG della Banca per il Trentino-Alto Adige. La partecipazione alle serate è libera, ma è tuttavia consigliata l’iscrizione mediante l’utilizzo del form online pubblicato sulla pagina dedicata del sito di Banca per il Trentino-Alto Adige.

Le date ed il programma

Mercoledì 19 febbraio ore 17.30 – S.A.B.A.C. Brez Novella – I Trattamenti A Punto Fisso

Lunedì 24 febbraio ore 18.00 – Cantina Sociale di Trento – Agricoltura 4.0 E Strumenti Dss

Mercoledì 26 febbraio ore 18.00 – Cantina Vivallis Nogaredo – L’agrotessile, Nuova Frontiera Per La Difesa Attiva

Lunedì 10 marzo ore 18.00 – Auditorium Banca per il Trentino- Alto Adige Mezzocorona – L’agrotessile, Nuova Frontiera Per La Difesa Attiva

