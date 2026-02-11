BAILO (CONSIGLIERE PROVINCIALE GIOVANI) * TRENTO – BIBLIOTECA BUC: «MILITANTI UDU, IRRISPETTOSA LA PROTESTA DAVANTI AL CAPO DELLO STATO»

17.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

In qualità di Consigliere Provinciale dei Giovani, eletto in rappresentanza delle associazioni universitarie,

intendo prendere le distanze nella maniera più netta e condannare quanto accaduto questa mattina durante la

cerimonia di intitolazione della Biblioteca Universitaria BUC, alla presenza del Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella.

Ritengo profondamente inopportuna e irrispettosa la protesta inscenata dai militanti di UDU nel corso di un

momento solenne e istituzionale per la nostra comunità accademica e cittadina. L’iniziativa, finalizzata a

contestare l’intitolazione della biblioteca ad Alcide De Gasperi proponendone la sostituzione con figure di

matrice palestinese, ha rappresentato uno squallido siparietto che nulla ha a che vedere con il confronto

democratico e civile.

È francamente inconcepibile che si metta in discussione la figura di Alcide De Gasperi, uno dei più grandi

statisti italiani e padre fondatore della Repubblica, pilastro della nostra democrazia e protagonista della

ricostruzione morale e politica del Paese nel secondo dopoguerra.

Le associazioni studentesche dovrebbero concentrarsi sui problemi concreti degli studenti — diritto allo studio, qualità della didattica, servizi universitari, spazi e opportunità — evitando di trasformare l’ateneo in un terreno di scontro ideologico che non produce alcun beneficio reale per la comunità universitaria.

Desidero inoltre esprimere il mio rammarico e la mia delusione nei confronti dell’Università di Trento per il

mancato invito alla cerimonia odierna. Nelle scorse settimane avevo formalmente comunicato all’Ateneo,

tramite email, la mia volontà di partecipare all’evento, chiedendo cortesemente di riservare un posto per me e

per la mia collaboratrice, evidenziando il ruolo che ricopro quale anello di congiunzione tra il mondo politico e

quello della rappresentanza studentesca.

Successivamente, dallo staff del Rettorato è giunto un diniego motivato dal fatto che il ruolo da me ricoperto

non rientrerebbe nelle gerarchie universitarie previste per l’evento. Trovo singolare che siano stati individuati

spazi per invitare rappresentanti di associazioni che si sono poi dimostrati apertamente in contrasto con il

significato stesso della cerimonia, mentre non sia stato ritenuto opportuno coinvolgere il Consiglio Provinciale

dei Giovani, organo che rappresenta nel suo complesso il mondo dell’associazionismo giovanile del territorio.

Ribadisco la mia piena condanna per quanto accaduto e rinnovo l’auspicio che l’università torni ad essere luogo di confronto serio, rispettoso e costruttivo, all’altezza della sua funzione educativa e istituzionale.

*

Bailo Mattia

Consigliere Provinciale dei Giovani